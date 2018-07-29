OnePlus tarafından verilen bir güncellemeden sonra bazı OnePlus 6 marka telefonların ekranlarında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılar şimdilik kendi yöntemleriyle bu sorunu aşmaya çalışıyorlar.

Son zamanlarda Reddit ve OnePlus 6 destek forumlarında çok sayıda kullanıcı tarafından ekran kısmındaki bir sorun hakkında şikayetler dile getirilmeye başlandı. Yapılan bu şikayetlere göre telefonun ekranı, otomatik parlaklığı açtığınız zaman güneş ışığının çok olduğu yerlerde yanıp sönmeye başlıyor. Hata sırasında elde tutulan telefon, çok ufak hareketlerle parlaklık seviyelerinin farklı olduğu yerlere getirilip götürülünce ise bu kez ekran titremeye başlıyor.

Daha önce bu sorunu yaşamayan kullanıcılara göre problem, OnePlus’ın yayınladığı OxygenOS 5.1.8 güncellemesinin ardından meydana gelmeye başladı. Güncellemenin ardından yayınlanan 5.1.9 sürümü ise bu hataya yönelik herhangi bir düzeltme getirmezken, bir kullanıcı ise telefonunun ön belleğini temizleyerek bu sorunu şimdilik çözdüğünü söylüyor.

OnePlus, konu ile alakalı olarak Reddit gönderilerinde bulunan kullanıcılardan hatanın kaynaklandığı ana ilişkin kayıtları isterken, bu durum hatanın daha iyi anlaşılmasını ve şirketin sorunu çözmesini sağlayacak. Bununla birlikte tüm OnePlus cihazlarında aynı sorunun yaşanmadığını belirtelim. Ayrıca sorunu yaşayan kullanıcılar şimdilik otomatik parlaklık özelliğini kapatarak bu problemin üstesinden gelebiliyorlar.