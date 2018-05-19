OnePlus 6'da Neden Kablosuz Şarj Desteği Yok?

OnePlus'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu OnePlus 6'da kablosuz şarj özelliğinin olmayışı dikkat çekmiş durumda ancak şirket 'istemiyoruz' diyerek oldukça net bir cevap verdi.

OnePlus 6, geçtiğimiz günlerde tanıtılarak, hem tasarımı hem de oldukça başarılı özellikleri ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. iPhone X ve Galaxy S9 ile rakip olacak olan cihaz, pek çok konuda oldukça gelişmiş özellikleri sayesinde buna hazır görünüyor. Ancak tanıtımdan sonra dikkat çeken bir diğer konu da telefonda neden kablosuz şarj özelliğinin olmadığıydı.

Telefonun arkasının cam bir panelden meydana geldiğini biliyoruz ve cam, kablosuz şarj için oldukça uygun bir materyal. Ancak OnePlus 6, tüm koşullar uygun olmasına rağmen kablosuz şarj imkanı sunmuyor ve bunun cevabı da şirket yetkilileri tarafından net bir şekilde verilmiş durumda. OnePlus, telefonlarını geliştirirken tüketici fikirlerine önem veren bir şirket ve OnePlus kullanıcıları, kablosuz şarj özelliğini gerekli görmüyor gibi duruyor.

Aslında pek çok telefon kullanıcısı için kablosuz şarj imkanı henüz beklentileri karşılamıyor. Şarj süresinin oldukça uzun olması sanırım bu durumun en büyük sebeplerinden ve aynı zamanda kablosuz şarj cihazlarının genelde telefonlar ile birlikte sunulmuyor oluşunun da etkili olduğunu söylemek mümkün.

Şirkette tüm bu tüketici görüşlerinin farkına varmış olacak ki, telefonlarına kablosuz şarj eklemeye gerek duymadıklarını çünkü bunun bir ihtiyaç olmadığını düşündüklerini söyledi. Bu aslına bakarsanız oldukça mantıklı bir politika, üstelik OnePlus 6 sarj konusunda zaten oldukça dikkat çekici bir adım atmıştı ve hızlı şarj cihazı sayesinde 10 dakikalık bir şarjdan sonra 5 saatlik pil ömrü vaad etmişti. Sanırım bu etkileyici özellik, şirket yetkililerinin iddialı konuşmalarının arkasındaki sebebi gösteriyor.