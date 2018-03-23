OnePlus 6’nın çıkış tarihi yaklaştıkça her yerden yeni sızıntılar gelmeye başladı. Son olarak, OnePlus 6’nın donanım özelliklerini listeleyen bir görsel sızdırıldı.

Çinli üretici OnePlus’ın büyük bir merakla beklenen akıllı telefonu OnePlus 6 için yeni özellikler duyurulmaya devam ediyor. Çok yakında duyurulması beklenen OnePlus 6 A6000’in tüm donanım özellikleri sızdırıldı. Yapılan sızıntıya göre, karşımıza 6.28 inç boyutuna sahip bir telefon çıkacak. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı seçeneklerine sahip akıllı telefonda, 2.7 GHz hızında çalışan Snapdragon 845 bulunacak.

1080 x 2280 piksel çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olması beklenen telefonun fotoğraf konusunda önceki modellerinin başarısını sürdürmesi bekleniyor. Hem arka hem de ön kamera ile kullanıcılarını memnun etmesi beklenen OnePlus 6’nın 3.450 mAh batarya ile çıkacağı ortaya çıktı.

Her Anı Yakalayın

OnePlus 6’nın arka tarafında f/1.7 diyafram aralığına sahip 20 ve 16 MP şeklinde iki kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise f/2.0 diyafram aralığı sunan 20MP’lik tek bir kamera var. Yalnızca 7.5mm inceliğe sahip olması beklenen telefon, Apple’ın çentikli ekran trendine katılarak yeni bir tasarıma geçiş yapıyor.

Cihazın resmi donanım özellikleri hala açıklanmadı. Yapılan bu sızıntıların da tam anlamıyla güvenilir bir kaynaktan olmadığını belirtelim. Akıllı telefonun pek çok özelliği aynı olacaktır, ancak belki birkaç özellikte farklılıklar içerebilir. OnePlus 6’yla ilgili yeni haberler çıktıkça sizleri bilgilendireceğiz.