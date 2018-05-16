'Amiral gemisi katili' mottosuyla hareket eden şirket, rakiplerinin başının belası olacak yeni modeli OnePlus 6'yı duyurdu.

OnePlus 6; iPhone X ve Samsung S9 Plus gibi telefonların karşısına çıkmak için uzun süredir bekleniyordu. Bugün gerçekleşen tanıtım etkinliği, şirketin başarısının bir özetiyle başlatıldı. Sonrasında ise tahmin edebileceğiniz üzere beklenen an geldi ve OnePlus 6 tanıtıldı.

İlk bakış olarak, akıllı telefon oldukça şık ve zarif görünüyor. Öte yandan kablosuz kulaklık teknolojisinin kullanıldığı OnePlus 6, Google Asistan entegrasyonuyla müziği kapatıp tekrar başlatabiliyor. Günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından olan şarj konusuna da, bu cihazla son verilmiş diyebiliriz. USB Tip-C’yi destekleyen hızlı şarj cihazı sayesinde, 10 dakikalık şarj ile telefonunuzu 5 saate kadar kullanabileceksiniz.

Londra’da gerçekleşen tanıtımdan gelen diğer bilgilere göre OnePlus 6, 21 Mayıs’dan itibaren pop-up mağazalarında ve şirketin resmi ortağı olan Amazon’da satışa çıkacak. Telefonun özelliklerine kısaca göz atalım:

Daha Büyük Bir Ekran ve Daha Parlak OnePlus

Oneplus6, OnePlusX’den bu yana ilk defa arka tarafında cam panel olan bir telefon üretti. Gorilla Glass 5’ten yapılmış olan tabaka, diğer telefonlarda olduğu gibi parmak izlerini tutmadığını iddia ediyor. Oldukça farklı ve bir o kadar da özel duran bu arka tasarım, kesinlikle cihaza ayrı bir hava katmış. 6.3 inçlik ekran boyutu ile dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon, 19:9 OLED bir ekranla birlikte geliyor.

Suya Dayanıklı Bir OnePlus 6

Öncelikle cihazın, suya daldırmaya dayanıklı olmadığını belirtmekte fayda var. Ancak cihaz söylendiği üzere günlük hayatınızda karşılaştığınız ıslanmalara karşı kendini güvende tutabiliyor. Yani herhangi bir yağmura yakalanma ya da ellerinizi yıkarken su sıçraması durumlarında, telefonunuzun güvende olduğundan emin olabilirsiniz.

Güçlü Donanım

OnePlus, daha önce Galaxy S9 gibi cihazlarda gördüğümüz Qulacomm'un amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 845 ile geldi. Cihazda ayrıca 6GB-8GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bu özelliklerle üst düzey amiral gemilerine kafa tutabilen OnePlus 6, yakında adından daha çok söz ettirecek gibi duruyor.

Çentik

OnePlus, diğer Çinli akıllı telefon üreticilerini takip ederek yeni model telefonunda çentik eklemeyi ihmal etmemiş. Bir hoparlör ve kameranın yer aldığı çentik, iPhone X'dakine kıyasla biraz daha ince gözüküyor.

Çift Arka Kamera

OnePlus 6, son dönemin trendlerinden biri olan çift arka kamera kurulumuyla geliyor. 16 MP ana kamerayla normal fotoğraflar çeken cihaz, 20MP olan ikincil kamerasını yalnızca portre modu için kullanıyor. Derinliği sağlayarak son derece yaratıcı fotoğraflar çekmeyi amaçlayan OnePlus, arka kameralarda bunu fazlasıyla yapacak gibi duruyor. Telefonun ön tarafında da bir tane 16 MP kamera olduğu açıklandı.

Fiyat

OnePlus 6'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri fiyatı oldu. Normalde 1000 dolar sınırına ulaşan, hatta bu oranı geçen akıllı telefonlarla yarışması için üretilen cihaz, 529 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcılarını bir hayli memnun etmeyi amaçlıyor. OnePlus 6'nın fiyatlarına baktığımızda; 6GB RAM + 64GB depolama alanlı versiyonu 529 dolar, 8GB RAM + 128GB depolama alanına sahip versiyon 579 dolar ve 8GB RAM + 256GB depolama alanına sahip versiyonu 629 dolar'dan satılacak.

OnePlus 6'nın Tüm Özellikleri