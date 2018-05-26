OnePlus 6'da Neden Kablosuz Şarj Özelliği Yok?

OnePlus 6, uzun zamandır insanların umutlarını canlı tutmasına rağmen ne yazık ki kablosuz şarj ile piyasaya çıkmadı. Bunun gerekçesini OnePlus cephesinden dinliyoruz.

OnePlus 6 uygun fiyatlı bir amiral gemisi olmasına rağmen, bir Android telefonda bulmak isteyeceğiniz hemen hemen her şeye sahip. Ancak ne yazık ki uzun zamandır beklenen bir özelliği eksik: O da kablosuz şarj.

Bu şaşırtıcı bir durum çünkü OnePlus 6'ta buna rağmen cam bir arka panel var. Önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi cam bir arka panel, özellikle kablosuz şarj özelliği konusunda oldukça avantajlı oluyor. iPhone X ve iPhone 8'in de arkası bu yüzden cam.

OnePlus 6'da Neden Kablosuz Şarj Yok?

OnePlus, açıkçası bizi pek de tatmin etmeyen bir açıklama yaparak, kablosuz şarj opsiyonunun olmamasını, kablolu şarjın çok daha hızlı ve güvenlik olmasıyla tanımladı.

Öne sürülen diğer gerekçe biraz daha makul: OnePlus cephesine göre, kablosuz şarj gereğinden fazla abartılıyor. Bu teknoloji için yapılan masraf ise fiyatına olumsuz etki ediyor. Zaten en önemli özelliklerinden birisi fiyat/performans olan bir telefon için böyle bir karar alınması son derece normal kabul edilebilir.