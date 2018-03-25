2018 yılının en çok beklenen telefonlarından biri olan OnePlus 6 ile ilgili bilinen tüm detayları tek bir haberde topladık.

Biri ilkbaharda, biri sonbaharda olmak üzere yılda iki farklı akıllı telefon çıkaran OnePlus; ilkbaharda tanıttığı cihazlarda büyük değişiklikler sunuyor. Sonbaharda ise küçük geliştirmelerle yeni bir cihazı ortaya çıkarıyor. Ve artık OnePlus 6'nın tanıtımına çok az kaldı. OnePlus 6'nın tanıtılmasına bu kadar yaklaştığımız bu dönemde, OnePlus 6 ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları ortaya çıkardık.

Tasarım

OnePlus'ın ilk defa ekran boyutunda değişikliğe gittiği 5T modelinin ardından, OnePlus 6'nın ekranında da birtakım değişiklikler bekleniyor. Çerçevesiz ekran tasarımına ek olarak bir çentik barındıracak olan OnePlus 6, bu konuda modaya uyacak gibi görünüyor. Ekran kalitesi olarak seviyeyi çıtaya çıkarmasını beklediğimiz OnePlus 6, eski modellerinin aksine cam arka yüzeye sahip olacak ve bu sayede kablosuz şarj desteğine kavuşacak. Bazı söylentilere göre ekran altında parmak izi okuyucuya sahip olacak olan telefonun, sızdırılan tasarımında arka panelde bir parmak izi okuyucuya sahip olduğunu görüyoruz. Hangi sızıntının doğru olduğunu öğrenmek için tek çaremiz, beklemek.

Teknik Özellikler

Bir akıllı telefonun dikkat edilmesi gereken tek özelliği, tabii ki dış tasarımı değildir. Güçlü bir donanım, telefonunuzu daha uzun süre akıcı bir şekilde kullanmanızı ve en yeni oyunları sorunsuzca oynamanızı sağlar. Bu konuda da en iyisini sunmayı hedefleyen OnePlus 6, Qualcomm'un amiral gemisi seviyesindeki Snapdragon 845 işlemcisine sahip olacak. OnePlus 6 hakkında ortaya atılan en detaylı teknik özellik tablosu ise şu şekilde:

Yazılım

Bugüne kadar OnePlus 6'nın yazılımı ile ilgili herhangi bir sızıntıyla karşılaşmadık. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, OnePlus 6'da 2014 yılından beri kullanılan saf Android deneyimine yakın OxygenOS'un biraz daha geliştirilmiş versiyonunu göreceğiz. Yeni Google Pixel modellerinde gördüğümüz geliştirmeleri OnePlus 6'da görmemiz muhtemel.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

En çok merak edilen kısma geldik. Akıllı telefon fiyatlarının 1000 dolar'a, ülkemizde de 6000 TL seviyesine kadar çıkmasından rahatsız oluyorsanız şimdi rahat bir nefes alabilirsiniz. 479 dolardan satışa çıkan OnePlus 5 ve ardından 499 dolardan satışa sunulan OnePlus 5T bu konuda bize yol gösterici oluyor. Muhtemelen 499 dolar seviyesinde, veya biraz daha yüksek bir fiyata sahip olacak olan OnePlus 6; rakiplerinden hiçbir eksik özelliği olmamasına rağmen çok daha uygun fiyatlı olacak. Önceki OnePlus modellerinin tanıtıldığı tarihleri baz alırsak, OnePlus 6'nın önümüzdeki Haziran ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

OnePlus 6 hakkında bilinen veya tahmin edilen tüm detayları sizlere aktardık. iPhone X ve Samsung Galaxy S9'un uygun fiyatlı rakibi olacak olan OnePlus 6 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bir an önce ülkemizde satışa çıkmasını bekleyenlerden misiniz?