OnePlus, yeni amiral gemisinde çentikli tasarım istemeyen hayranlarına kulak vererek isteyen kişilerin cihazı çentiksizmiş gibi kullanmasını sağlayan bir karartma özelliği ekleyeceklerini açıkladı.

Akıllı telefon üreticileri, ekran çerçevelerini mümkün olduğunca ortadan kaldırıp kullanıcılara daha geniş bir ekran sunmak için çentikli tasarımları benimserlerken, akıllı telefon kullanıcıları ise çentiklerin tasarımı bozduğunu ve kullanım esnasında göze battığını belirterek çentikli tasarıma karşı bir tavır sergilemektedir.

OnePlus CEO’su Pete Lau, daha önce gerçekleştirdiği açıklama ile çentikli tasarımların bildirim ve saat gibi göstergeleri ekrandan aldığı için tüketicilere kullanabilecekleri daha geniş bir ekran sunduğunu, bu nedenle OnePlus 6’nın çentikli bir ekrana sahip olacağını duyurmuştu. Fakat bu duyuru, OnePlus hayranlarını ziyadesiyle üzmüştü.

Forumlarda ve sosyal medyada hayranlarının çentiksiz bir telefon konusundaki ısrarına kulak veren OnePlus, yeni bir açıklama yayınlayarak OnePlus 6’ya çentik karartma özelliği ekleyeceklerini duyurdu. Böylece çentikli tasarımı beğenmeyen kullanıcılar, çentiğin bulunduğu kısmı karartarak cihazı standart çerçeveli telefon gibi kullanabilecekler.