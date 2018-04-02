OnePlus 6 İçin Wifi Sertifikası Alındı

OnePlus 6 için alınan Wifi sertifikası, daha önceki telefonun sızıntı haberlerini doğrulayarak amiral gemisinin özelliklerini gözler önüne serdi.

Çinli üretici OnePlus’ın büyük bir merakla beklenen akıllı telefonu OnePlus 6 için yeni özellikler duyurulmaya devam ediyor. Ayrıca, OnePlus 6’nın çıkış tarihi yaklaştıkça her yerden yeni sızıntılar gelmeye başladı. Son olarak, amiral gemisinin Wifi sertifikası paylaşıldı.

Birkaç hafta sonra piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisinin adının OnePlus 6 olduğu Wifi sertifikasıyla kesinleşmiş oldu. Ayrıca yeni amiral gemisi ONEPLUS A6003 model numarasına sahip olacak. Belgelendirme tarihine göre bugun alınan sertifika daha önce paylaşmış olduğumuz birçok sızıntı haberini de doğrulamış oldu.

OnePlus 6’da Android Oreo 8.1 işletim sistemi ve Snapdragon 845 yonga seti kullanılacak. Ayrıca amiral gemisinin yonga seti WCN3990 çift bantlı 802.11ac'yi destekleyecek. Dahası telefon, ön tarafın yüzde %90’nını kaplayan Corning Gorilla Glass 5 ekran camı, 6.28 inç Full HD + optik AMOLED ekran ve 6-8 GB Ram, 64-128 GB depolama alanı ve gibi özelliklere sahip olacak. Tabiki merakla beklenen amiral gemisinin üst çentik, parmak izi sensörü ve çift dikey kamerasını da unutmamak lazım. Muhtemelen OnePlus 6 piyasaya sürülmesinin ardından bu yılın en görkemli telefonu olacak.