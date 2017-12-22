OnePlus 6 Söylentileri iPhone X'u Gölgede Bırakabilir

Mart ayında açıklanacağı söylenen OnePlus 6 modelinin iPhone X'un Face ID özelliğine sahip olacağı, ön panelin üst bölümünde çentiğin bulunmayacağı, tüm bunların yanında ekrana gömme bir de parmak izi okuyucusunun bulunacağı iddiaları aldı başını gidiyor.

Geçen hafta OnePlus’ın yaptığı açıklamaya göre rekor satış seviyelerini gören OnePlus 5T, 2017 yılının amiral gemisi modelini alamamış olan OnePlus 5 kullanıcılarının ise hayal kırıklığı yaşamalarına neden olmuştu. iPhone X’un sahip olduğu güzel bir özelliği taklit ederek tasarlanan T modeli, OnePlus 5 modelinden sadece birkaç ay sonra gün ışığına çıkmıştı.

Eğer söylentiler gerçekleşirse, aynı şey OnePlus 5T alıcılarının da başına gelebilir. Anladığımız kadarıyla OnePlus 6’nın çıkışı oldukça yakın. Yeni cihazın hem tasarımı, hem de donanımı daha iyi olacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün OnePlus 6’nın iPhone X’un simgesel ‘Face ID’ özelliğini kopyalayacağını duymuştuk. Fakat üstteki çıkıntı olmadan. Yeni bir habere göre OnePlus 6’da aynı zamanda ekrana gömülmüş parmak izi tarayıcısı da bulunacak. Synaptics birkaç gün önce yaptığı açıklamayla bu sensörleri akıllı telefon üreticilerine temin edebileceğini bildirmiş, ekran içine gömülmüş parmak izi tarayıcısı taşıyan ilk markanın Çin’li Vivo firması olacağı açığa çıkmıştı.

Eğer GizmoChina’ya dayandırılan bu haber doğru çıkarsa, Synaptics’in aynı parçayı OnePlus’a da sağlayacağı ön görüsünde bulunabiliriz.

Habere göre OnePlus 6 Mart ayında açıklanabilir, Mart ayı sonlarında ise mağazaların raflarına çıkabilir. Tabii bu durum doğal olarak OnePlus 5T alıcılarının tepkisine neden olacaktır. Fakat yine de şunu belirtmekte fayda var: Eğer daha iyi bir telefon çıkacak diye telefon alma planlarınızı ertelerseniz, eliniz boş dönebilirsiniz zira bu söylentiler henüz kesinlik kazanmış değil.