OnePlus 6, iPhone X Benzeri Hareketlerle Kullanılacak

Çentikli tasarıma sahip olacağına kesin gözüyle bakılan OnePlus 6, iPhone X'da bulunan bir özelliğe daha sahip olacak. Sanal tuşlar yerine parmak hareketleriyle kullanım imkanı sunan bu özellik, gelecekte birçok Android telefon üreticisi tarafından kullanılacak gibi görünüyor.

Apple'ın iPhone X'u tanıtmasının ardından, birçok üretici yeni akıllı telefonlarını çentikli bir şekilde piyasaya sürmeye başladı. Biliyoruz, çentiği ilk olarak ortaya atan Apple değil (Essential Phone), ancak Apple'ın piyasaya yön verme gücü malum. OnePlus 6'nın bir çentiğe sahip olacağını uzun zamandır biliyor ve tartışıyorduk. Bugün ise ortaya bir başka özellik çıktı: iPhone X benzeri 'hareketlerle' telefonu kontrol etme imkanı.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi'nin de kullanıcılara sunduğu bu özellik, şimdi de OnePlus telefonlara geliyor. OnePlus, hareketlerle ilgili bu güncellemeyi 'beta' olarak OnePlus 5T kullanıcılarına şimdiden sundu. Yapılan Facebook paylaşımında gördüğümüz kadarıyla, OnePlus 6 da bu özellikleri barındıracak.

Videoda, bu kontrol mekanizmasının nasıl çalışacağı hakkında bir bilgi bulunmasa da OnePlus 5T için sunulandan farklı olmayacağı gelen bilgiler arasında. OnePlus 5T kullanıcıları, ana ekrana dönüş ve bir önceki ekrana geri gitme gibi hareketleri aynı iPhone X'daki gibi kullanabiliyor. Sanal tuşların yerini alacak olan bu yenilik, gelecekte birçok Android telefon üreticisi tarafından sunulacak gibi görünüyor.

OnePlus 6 ile ilgili sızdırılan bir başka fotoğraf ise, telefonun teknik detaylarını gözler önüne seriyor. Snapdragon 845 işlemciye sahip olacak olan OnePlus 6, 2018'in amiral gemisi unvanına yakışır bir donanımla gelecek. Tabii daha önce gelen sızıntılar da bu yöndeydi, yani bu konuda heyecanlandıran farklı bir gelişme mevcut değil.

OnePlus 6'nın, iPhone X'dan ciddi derecede esintiler taşıyacağı ortada. Çentikli tasarımın ardından sanal tuşları ortadan kaldıran OnePlus, Apple'ın yolunda ilerlemeye devam ediyor. Üstelik bu iş bu kadarla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Birçok üretici, yeni modellerini çentikli olarak üretmeye başladı bile.

Görünen o ki, sırada sanal tuşların yerini alacak olan hareketler var. Apple'ın sunduğu bazı yenilikler, teknoloji dünyasına ciddi anlamda yol gösterici olabiliyor. Sanıyoruz ki bu da bu durumun en büyük kanıtı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? OnePlus'ın sanal tuşlar yerine bu şekilde hareketlerle kullanım imkanı sunmasını doğru buluyor musunuz?