OnePlus 6'nın En İyi ve En Kötü 3 Özelliği!

OnePlus 6 hem fiyatı hem de performansı ile pek çok kişiyi etkilemeyi başardı başarmasına fakat fiyatının özelliklerine göre o kadar da iyi olmadığına yönelik bazı söylemler bulunuyor. İşte OnePlus 6'nın en iyi ve en kötü 3 özelliği.

6 ayda bir tanıttığı uygun fiyatlı amiral gemileri ile piyasada kendine sağlam bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başaran OnePlus, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi OnePlus 6’yı tanıttı. Her telefon gibi OnePlus 6’nın da iyi ve kötü yönleri bulunuyor. Bunların ne olduğunu bir mercek altına alalım.

OnePlus 6’nın En İyi Özellikleri

Tasarım: Çentikli akıllı telefonları çoğu kişi beğenmiyor olsa da OnePlus, çentikli tasarımı kesinlikle başarılı bir şekilde kendi telefonuna uyarlamış. Ayrıca çentiği kapatmak için durum çubuğunu siyah yapma özelliği eklemesi de OnePlus 6’nın tasarımındaki bir başka artı.

Yazılım: Android işletim sisteminde yazılım çok önemlidir Zira bazı üreticiler, kendi arabirimlerini Android üzerine inşa ederken telefonu boğarlar. OnePlus 6, sadece arayüzü ve gereksiz uygulamalardan arınmış hali ile son derece akıcı ve performanslı bir kullanım vadediyor.

Kulaklık Girişi: Ne yazık ki günümüzde kulaklık girişi bir artı olarak gösteriliyor. Pek çok kişi için akıllı telefonunda 3.5mm’lik bir kulaklık girişinin bulunması önemli bir detay. OnePlus 6 da kullanıcılarına bu ‘ayrıcalığı’ sunuyor.

OnePlus 6’nın En Kötü Özellikleri

Kamera: Evet, OnePlus 6, iPhone X’dan ya da P20 Pro’dan çok daha uygun fiyatlı bir cihaz. Fakat eğer bir amiral gemisi niteliği taşıyorsa bu cihazlara rakip olmak zorunda. OnePlus 6, ışığın iyi olduğu yerlerde yeterli performansı sağlasa da ışığın düştüğü yerlerde sulu boyayla çizilmiş fotoğraflarla karşılaşmanız olası.

Dayanıklılık: OnePlus, akıllı telefonlarında suya ve toza karşı direnç bulundurmamak konusunda ısrar ediyor. Fakat neredeyse tüm rakiplerinin IP sertifikası bulunuyor. Yine de OnePlus’ın açıklamasına göre OnePlus 6 yağmurlu bir havada basit bir su sıçramasından bozulmayacak kadar dayanıklı.

Fiyat: Şimdi hepiniz OnePlus’ın asıl güzel özelliği fiyatı değil mi diyeceksiniz. Evet, OnePlus 6, 580 dolarlık fiyatı ile diğer amiral gemilerinden daha ucuz, ama çok değil. Kamerası, performansı, özellikleri ve tasarımı ile OnePlus 6’nın çok önünde olan Galaxy S9, OnePlus 6’dan yalnızca 130 dolar daha pahalı.

Kısaca OnePlus 6, akıllı telefondan bin bir marifet değil de standart özellikler ve performans bekleyenler için oldukça uygun bir telefon. Fakat eğer en gelişmiş özelliklere ve kamera performansına sahip olmak istiyorsanız, çıtayı biraz daha yükseltmeniz gerekecek.