OnePlus 6'nın Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

17 Mayıs tarihinde tanıtılacak olan OnePlus 6 ile ilgili sızıntılar bitmek bilmiyor. Cihazın Geekbench üzerinde ortaya çıkan teknik özellikleri ve aldığı skor, bir amiral gemisinden beklendiği gibi.

OnePlus 6'nın tanıtımına yaklaşık 1 hafta kala Geekbench skorları sızdırıldı. Şirketin CEO'su tarafından arka tasarımı sızdırılan OnePlus 6, daha bu olayın üstünden 24 saat geçmeden önemli bir sızıntıyla daha gündem oldu.

Telefonun daha önce ortaya çıkan teknik özelliklerini doğrulayan Geekbench, bu özellikler hakkında şüpheleri ortadan kaldırmış oldu. Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM gibi günümüzün en üst düzey donanımlarını barındıran OnePlus 6; tekli çekirdek testinden 2402, çoklu çekirdek testinden ise 8931 puan almayı başarmış.

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Beklenen teknik özellikler ve ortaya çıkan bu skorlar ile "2018 amiral gemisi" klasmanında yerini alacak olan OnePlus 6, bu yılın en iddialı akıllı telefonlarından biri olacak. Geekbench verilerine göre Android 8.1 Oreo ile gelmesi kesin olan cihaz, 256 GB'a kadar çeşitli depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Bu özelliklere ek olarak, 20 MP ve 16 MP'lik çift arka kamerayla gelecek olan OnePlus 6'nın ön tarafında ise 16 MP'lik bir kamera bulunacak.

Cam ve alüminyum malzemelerin kullanılacağı telefon; siyah ve beyaz gibi standart renklere ek olarak, mor renk seçeneğine de sahip olacak. Cihazın fiyatıyla ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmasa da, bazı söylentilere göre OnePlus 6'nın başlangıç fiyatının 555 dolar olacağı açıklandı. Sınırlı sayıda üretilecek olan Avengers: Infinity War versiyonunun fiyatının ise 800 dolar civarında olması bekleniyor.