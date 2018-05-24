OnePlus 6, Kesintisiz Android Güncellemelerini Destekliyor!

Yeni OnePlus 6, kesintisiz Android güncellemesi desteği sayesinde kullanıcıların güncelleme yüklemesini değil, güncellemenin kullanıcıyı beklemesini sağlıyor.

OnePlus 6, üreticisi OnePlus için pek çok anlamda ilk olma özelliğini taşıyor. Fakat muhtemelen en önemli ilki, OnePlus markasının kesintisiz Android güncellemelerini destekleyen ilk akıllı telefonu olacak olası.

Kesintisiz Android güncellemesi nedir?

Normal şartlarda akıllı telefonunuza bir güncelleme geldiğinde yükleme sırasında telefonda yükleme ekranı belirir ve bu nedenle telefonunuzu yükleme tamamlanana kadar kullanamazsınız.

Kesintisiz Android güncellemeleri ise telefonunuza bir güncelleme geldiğinde bu güncellemeyi arka planda indirir ve yükler. Bu sırada siz telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Cihazı yeniden başlattığınızda güncel halini kullanabilirsiniz.

Google ilk kez 2016 yılında birinci nesil Pixel’lere kesintisiz Android güncellemeleri yayınlamıştı. Ardından pek çok üretici Google’ın bu yöntemini takip etti. Fakat şaşırtıcı bir şekilde Samsung, kesintisiz Android güncellemeleri sunmamak konusunda ısrar ediyor.