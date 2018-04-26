OnePlus 6'ya Özel Avengers: Infinity War Fragmanı

OnePlus 6’nın çıkışına günler kala, cihazın Marvel Avengers özel sürümü için bir video yayınlandı.

OnePlus, geçtiğimiz hafta Avengers: Infinity War filmine özel OnePlus 6 sürümü çıkaracağını doğrulamıştı. Şirket, şimdi de bu sürüme özel bir teaser yayınladı. “OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition” olarak adlandırılan akıllı telefon için hazırlanan video, bizlere yakında çıkacak cihaz için yeni bilgiler veriyor.

Yayınlanan videoda göze çarpan ilk şey, cihazın karbon fiber kılıfa benzer özel bir dokuyla karşımıza çıkması oldu. Marvel’ın hemen hemen bütün süper kahramanlarının yer aldığı filme özel bir telefon olduğu için karbon fiber gibi dayanıklı kabul edilen bir malzemenin yer alması çok normal, ancak ben şahsen adamantium veya vibranyum gibi malzemeleri beklerdim.

Telefonun özel sürümü için yayınlanan videoda yuvarlatılmış kenarlara sahip bir tasarım bizleri karşılıyor. 19:9 en-boy oranına sahip telefonun ön tarafında beklendiği gibi bir çentik yer alıyor. 8 Mayıs’ta ön siparişe açılacak OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, 17 Mayıs’ta telefonun standart sürümüyle birlikte piyasaya sürülecek. Cihazın özel Avengers sürümü, ünlü online alışveriş platformu Amazon’a özel olarak çıkacak.

Telefon, 27 Nisan’da (yarın) vizyona girecek Avengers: Infinity War filmi için ne gibi özellikler barındıracak, şimdilik gizemini koruyor. Yayınlanan teaser telefon hakkında bazı görüntüler yansıtsa da, bu cihazı Avengers özel sürümü yapacak her şeyi göstermemiş gibi görünüyor.