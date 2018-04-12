OnePlus 6’nın Resmi Twitter Hesabından Bir Görsel Paylaşıldı!

OnePlus, resmi Twitter hesabından telefonun bazı tasarım özelliklerini ortaya çıkaran bir görsel paylaştı.

OnePlus 6’nın tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Akıllı telefon hakkında paylaşılan tüm teaser görselleri ve sızıntılar da bunu doğruluyor. Şirket, son birkaç yılda olduğu gibi piyasaya sürülecek akıllı telefonun özelliklerini önceden basına yaydı. Bu sayede OnePlus 6’nın tasarımı ve teknik özellikleri konusunda merak edilen çok fazla konu kalmadı.

Akıllı telefon pazarının etkin isimlerinden olan OnePlus, dün resmi Twitter hesabından OnePlus 6’ya ait bir görsel yayınladı. Görselde çok fazla şey bulunmasa da, bazı çekici detaylar göze çarptı. Arkasında bir camla birlikte gelen OnePlus 6’nın, önceki nesillerden farklı olarak bu sene kablosuz şarj için destek vermeye başlayacağı düşünülüyor. Görselle birlikte, OnePlus cihazlarının sevilen donanımlarından “Alert Slider”ın da yeri ortaya çıkmış oldu. Telefonun sol tarafında en üst kısımda olan Alert Slider, telefonda yer alan ve seviye ile ayarlanabilen özellikler için kullanılıyor.

OnePlus 5T ile aynı boyuta sahip olması beklenen akıllı telefon, ilk çıkışında 3 renk seçeneği sunacak. Bu renkler; beyaz, siyah ve mavi olarak açıklandı. OnePlus 6’ta uçtan uca çentikli bir ekran sunacağını doğrulayan şirket, donanım konusunda da müşterilerini memnun edecek gibi duruyor. 6 inçlik bir ekrana sahip olması beklenen akıllı telefonun, Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snadpragon 845 ile çıkması beklenirken, cihazda 8GB RAM ve 64/128/256GB depolama alanı seçeneklerinin olması bekleniyor.