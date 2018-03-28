OnePlus 6’nın Şimdiye Kadarki En Net Görseli Paylaşıldı!

OnePlus 6’nın yeni bir görseli Evan Blass tarafından sızdırıldı. Görsele göre telefonun arka tasarımı Galaxy S9+’ı andırdı.

Sızıntı konusunda dünyanın en ünlü isimlerinden olan Evan Blass, OnePlus 6’nın en net görüntülerini paylaştı. VentureBeat’te yazar olan Blass, sonunda merakla beklenen OnePlus 6’nın görüntülerini paylaştı. Genelde tasarım konusunda iPhone X’a benzemesini bekleyen pek çok kişi, akıllı telefonun bu tasarımını görünce fazlasıyla şaşırdı.

Telefon arka tasarımı, hemen hemen her özelliği ile Galaxy S9+’a benziyor. Ortaya yerleştirilmiş çift kamera, onların altındaki parmak izi okuyucu gibi pek çok kilit özelliğini Galaxy S9+’dan alan OnePlus 6’nın ön panelinin görseli paylaşılmadı. Arka tarafında opsiyonel olarak çıkarılabilir kapakları olması beklenen akıllı telefonun, alt tarafında bir hoparlör ve hemen onun yanında bir USB Type-C bağlantı noktası bulunduğunu görüyoruz.

"Yeni telefon üreticisi OnePlus'ı duydunuz mu? Bir sonraki cihazının görüntüsünü göndermeye değer mi? Bazılarınız için geç olduğunu biliyorum.

İyi destek verdiniz, bu yüzden hak ettiğinizi varsayalım. Yalnızca hatırla #yousawitherefirst"

Son dönemde çok konuşulmaya başlanan 3.5mm kulaklık girişinin de yer aldığını gördüğümüz sızıntı görseli, OnePlus’ın bu noktada Samsung’un tarafında olduğunu bizlere göstermiş oldu. Telefonun daha önce ortaya çıkan görüntüleri, akıllı telefonun ön tarafında iPhone X benzeri bir çentikli ekran olacağını doğrulamıştı.

Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 845 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun OnePlus’ın 500 dolar barajını geçen ilk telefonu olması bekleniyor. Normalde bu fiyatın altında kalan üretici, piyasanın aldığı koşullar baz alındığında fiyatları biraz yükseltecek gibi duruyor. OnePlus 6’nın Haziran ayında tanıtılması bekleniyor.