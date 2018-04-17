OnePlus 6’nın Sonunda Su Geçirmez Olacağı Duyuruldu

OnePlus, yeni akıllı telefonunun sonunda su geçirmez olacağını duyurdu.

Yüksek kalitede akıllı telefonlar üreten OnePlus’ın bu sene çıkaracağı yeni modelinin sonunda IP67 sertifikasına sahip olacağı açıklandı. Şirketin şu anda satışta olan modeli OnePlus 5T’te bulunmayan suya ve toza karşı dayanıklılık, OnePlus 6 ile birlikte tarihe karışacak.

Şirketin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir videoda telefonun su geçirmez olacağı duyuruldu. “Telefonunuzu yağmur yağdığında kullanamamaktan nefret ediyor musunuz? Biz de öyle” şeklinde bir mesaj paylaşan OnePlus, yeni çıkaracakları akıllı telefonun suya karşı korumaya sahip olduğunu göstermiş oldu. OnePlus’ın bu mesajı yalnızca yağmur suları için mi geçerli, yoksa IP67/68 sertifikasına sahip diğer telefonlar gibi suyun içinde dahi çalışabiliyor mu, şu an için bilinmiyor.

OnePlus 6’nın sahip olacağı diğer özelliklere baktığımızda, bizleri 6.28 inçlik çentikli bir ekran karşılıyor. Qualcomm Snapdragon 845’ten güç alan akıllı telefonun 64/128/256 GB şeklinde 3 farklı depolama alanı seçeneği sunması bekleniyor.

Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda, 3450 mAh batarya ve 20 MP+16 MP çift arka kamera seçenekleri gözümüze çarpıyor. 8 GB RAM seçeneği ile gelecek akıllı telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor.