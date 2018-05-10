OnePlus 6 için takas programını güncelleyen Çinli şirket, eski telefonlarını getirmeleri halinde müşterilerine 280 Euro'ya kadar indirim sağlıyor.

Gelecek hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenleyeceği basın etkinliği ile yani amiral gemisi OnePlus 6’yı tüketicilerin beğenisine sunacak olan Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, web sitesindeki ürün takas programı sayfasını güncelledi.

Tuhaf olan şu ki OnePlus’ın söz konusu takas programı yalnızca Avrupa’da geçerli olacak. Eski cihazlarını vererek yeni OnePlus 6 satın almak isteyen Avrupalılar, eski akıllı telefonlarının modeli ve takas koşullarına göre 280 Euro’ya kadar indirim alabilecekler.

Takas için kaydolduktan son OnePlus 6 için bir takas kuponu alacaksınız. Verilerinizi OnePlus 6’ya aktardıktan sonra eski telefonunuzu OnePlus’a geri göndereceksiniz. Fakat takasın ilk aşamasında OnePlus 6’nın tam ücretini ödemeniz gerekiyor.

Telefon üreticilerinin müşterine takas fırsatı sunması son derece olumlu bir politika. Fakat tüketicilerin 900 dolar ödeyip aldığı Galaxy S9’u 330 dolardan takasa kabul etmek, tüketiciler açısından çok karlı bir alışveriş olmuyor.