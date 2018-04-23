OnePlus 6'nın Arkası, Cam Olacak

OnePlus 6, son zamanların en çok konuşulan telefonlarından. Son birkaç haftadır da OnePlus 6 hakkındaki cam arkaya sahip olacağı söylentileri, şirket tarafından doğrulandı.

OnePlus 6'nın en önemli özelliklerinden birisi, şirketin kurucularından Carl Pei'nin ayrıntılı olarak açıkladığı ekran çentiği. Kurucu ortak Pete Lau ise, kullanıcılara çentiği 'gizleyebilecek' olduklarını bildirerek bazı endişeleri azaltmaya çalıştı. Şirketin bir sonraki resmi duyurusu ise tasarımıyla ilgili oldu.

'Güvenilir Tasarım Yaklaşımı' temalı bir forumda, Pete Lau, tasarım hakkında birçok detay verdi. Resmi bir render olan yukarıdaki taslak, telefonun nasıl olacağı hakkında bizlere epey bir fikir veriyordu. Lau, OnePlus 6'nın normalde de cam bir tasarıma sahip olacağını doğruladı. Şirket, OnePlus X'ten beri ilk kez cam arka kullanıyor.

OnePlus 6 cam tasarımıyla, kullanıcılarına değerli hissettirmeyi ve premium dokunma hissiyatını vermeyi amaçlıyor. Lau, farklı aydınlatmalarda camın apayrı gözüktüğünü anlattı. Bu yeni cam tasarımın, geniş bir renk seçeneği yelpazesine ve Huawei P20 Pro gibi bir eğime sahip olması olası. OnePlus'ın tasarımlarını çok ciddiye aldığını açıkça görüyoruz. Bu gidişle OnePlus telefonlar, uygun bir fiyat için en iyi özellikleri isteyen Android kullanıcıları arasında da popüler olacak.