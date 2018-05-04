OnePlus 6'nın Tüm Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'un merakla beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 6'nın tüm teknik özellikleri TENAA'da ortaya çıktı.

OnePlus 6, iki haftadan daha kısa bir süre içinde resmi olarak tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın tanıtımının yaklaşması, son ve daha doğru bilgiler içeren sızıntıların ortaya çıkması anlamına geliyor. TENAA’da özellikleri listelenen OnePlus A6000 model numarasına sahip cihaz da tam olarak bunu yapıyor.

TENAA’ya göre cihaz sekiz çekirdekli 2.45GHz hıza sahip bir işlemciye sahip olacak ki biz bu işlemcinin Snapdragon 845 olacağını biliyoruz. 6GB RAM’e sahip cihazın 64GB dahili depolama alanı bulunacak. En üst varyantta ise bu özellikler, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına yükselecek.

OnePlus 6, 19: 9 en boy oranında ve 1080 x 2280 çözünürlüğünde 6.28 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arkasında 20MP ve 16MP olmak üzere iki kamera bulunuyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak olan cihaz, 3300mAh bataryası ile bir günü rahatlıkla tamamlayacak.