OnePlus 6'nın ( veya 7 ) Görselleri Sızdırılmış Olabilir

Birçok akıllı tlefon üreticisi MWC 2018'de yeni ürünlerini kamuoyuna sunarken OnePlus sessiz kalan nadir şirketlerden birisi olarak görünüyor. Çinli üreticinin yılın ikinci yarısına kadar yeni bir telefon çıkarmayacağı biliniyordu ancak yeni ortaya çıkan bazı göseller OnePlus'ın çalışmaları bitirdiğinin düşünülmesine yol açtı.

Son aylarda yaşadığı bazı sıkıntılara rağmen çıkardığı ürünlerin kalitesi ve fiyatının uygunluğuyla akıllı telefon dünyasının en büyük üreticilerinden birisi olan OnePlus, MWC 2018'de herhangi bir tanıtım yapmadı. Çinli şirket son ürettiği OnePlus 5T'den sonra sessizliğini korurken yeni amiral gemisini bu yılın ikinci yarısında duyuracağı söyleniyordu. Ancak OnePlus'ın telefonu üretme çalışmalarına henüz başlamadığını düşünenler yanıldı. Birçok haber kaynağında dolaşan bazı gösellerin OnePlus'ın yeni amiral gemisine ait olduğu iddia edildi: OnePlus 6 ya da 7.

Telefonun adının 6 veya 7 olacağı konusunda emin değiliz ancak üzerindeki logoya bakılırsa bir OnePlus telefonu olacağını söyleyebiliriz. Görüntülerden, önceki OnePlus cihazlardan çarpıcı biçimde farklı bir tasarım olduğunu görebiliyoruz. Metalin yerine oldukça parlak ve yansıtıcı bir cam kullanılan telefonun bu sebeple kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı düşünülüyor. Elbette bunların hepsi varsayım, olmayabilir yani.

Zira OnePlus CEO'su Pete Lau, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada kablosuz şarj özelliğine ihtiyaç duymadığını belirtmişti. Bununla birlikte biz bir seçim yapacak olsak, OnePlus'ın kendi hızlı şarj sisteminin daha hızlı olmasından ya da bu teknolojinin istenilen benimsenmeye sahip olmamasından dolayı değil de şirketin artık bir IP 68 sertifikasına sahip ürün çıkarmasını kablosuz şarja tercih ederdik.

Arka kapakla ilgili "klasik" kelimesinden farklı olarak bir şey söylemek pek mümkün görünmüyor; cihazın ortasına yerleştirilmiş bir çift kamera ve flaş onların altında da bir parmak izi sensörü. Cihazın ön tarafı ise daha heyecan verici görünüyor. iPhone'la hayatımıza giren çentik OnePlus'ın potansiyel amiral gemisinde de karşımıza çıkıyor. (Ama daha küçük biçimde) Alt çerçeve ise mevcut amiral gemisi 5T'ye göre daha da inceltilmiş gibi duruyor.

Sızdırılan fotoğraflarda telefonun adı P7819, model numarası ise NS P7819 olarak belirtiliyor. Ancak daha önceki OnePlus amiral gemilerinin adını bilenler bu telefondaki farklılığı görebilirler. Zira OnePlus, amiral gemisi isimlerini "A7000" şeklinde veriyor. Örneğin OnePlus 3'ün model numarası A3000 olarak biliniyor. Doğayısıyla bu telefonun OnePlus 6 veya 7 olması için 'A7' ile başlaması gerekiyor.

Telefon Aralık ayı güvenlik yamasına sahip Android 8.1.0 Oreo'yla çalışıyor. 6GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan telefonun diğer özellikleri bilinmiyor. Şirketler birçok tasarım yapıyor belki bu cihaz da onlardan sadece biri. Her durumda böyle bir telefonu almak ister miydiniz?