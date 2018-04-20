OnePlus 6'nın Hindistan fiyatı ortaya çıktı. Yayınlanan rapora göre OnePlus 6, şirketin en pahalı telefonu konumunda olacak.

OnePlus'ın aylardır beklenen yeni amiral gemisi OnePlus 6'nın tanıtımına oldukça kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki haftalarda cihazın tanıtımını gerçekleştirmesi beklenen Çinli üretici, bu sefer fiyat olarak yüzünüzü güldürmeyebilir.

Ortaya çıkan raporlara göre, OnePlus 6 18 Mayıs'ta Hindistan'da satışa çıkmış olacak. Cihazın Hindistan için belirlenen satış fiyatı ise 604 dolar seviyesinde olacak. Yani OnePlus 6, şirket tarihindeki en pahalı cihaz olacak. 499 dolarlık OnePlus 5T ile kıyaslandığında, ciddi bir fiyat artışı görülen OnePlus 6; rakiplerine göre hâlâ ucuz görünüyor. Apple ve Samsung'un amiral gemilerine göre oldukça uygun olan bu fiyatla OnePlus 6'nın hâlâ bir şansı var.

OnePlus 6'nın önceki modellerden daha pahalı olacağı uzun zamandır tahmin ediliyordu. Bugün ortaya çıkan fiyat sızıntısı, bu durumu doğrulamış oldu. Paylaştığımız 604 dolarlık fiyat, cihazın en düşük RAM ve depolama kapasitesine sahip modeline ait olacak. Bu da demek oluyor ki, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan model, dünya genelinde daha yüksek bir fiyata sahip olacak.

OnePlus 6'nın reklam çalışmalarına şimdiden başlayan şirket, Hindistan'da sinemalarda bile reklam vermeye başladı. Film aralarında cihazın performansına dikkat çeken OnePlus, aynı zamanda Marvel ile birlikte Avengers temalı bir OnePlus 6 modeli tanıtacak. OnePlus, kendi ülkesi Çin'in dışında en çok Hindistan'a önem verse de cihaz tabii ki global olarak satışa çıkacak.