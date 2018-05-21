OnePlus 6 vs Samsung Galaxy S9: Hız Testinde Kazanan Kim?

OnePlus 6 ve Samsung Galaxy S9+ arasında tamamen eşit şartlarda, bir robot tarafından gerçekleştirilen gündelik kullanım hız testi karşılaştırması, beklendiği şekilde sonuçlandı.

Şu günlerde kuşkusuz ki adından en çok bahsettiren akıllı telefonu sorsak, alacağımız cevap OnePlus 6 olacaktır. Yüksek performans kapasitesi ve nispeten uygun fiyatıyla tanınan cihaz, medya tarafından sıkça 'Amiral Gemisi Katili' olarak adlandırılıyor. İşin ilginç yanı ise cihaz kendisine takılan bu lakabın gereklerini gerçekten yerine getirebiliyor. Karşılaştığı her amiral gemisine ciddi bir rakip olan OnePlus 6; geçtiğimiz günlerde basitleştirilmiş bir hız testinde akıllı telefon camiasının iki lider modelini, Galaxy S9 ve iPhone X’u hezimete uğratmıştı.

Bugün bu üstünlük konusunun üzerine gitmeye kararlı bir Youtube kanalı olan PhoneBuff da çok daha gündelik ve gerçeğe uygun bir hız testi gerçekleştirildi. Tahmin edin kazanan kim oldu? Evet, bu karşılaştırmanın da galibi Amiral Gemisi Katili OnePlus 6 oldu.

Üstelik bu testi sıradan bir testten çok daha anlamlı yapan bir sistem mevcut. İki telefon arasındaki hız testi, tam anlamıyla adaletli olması için telefon tepkilerine göre hareket eden bir robot tarafından belli bir görev sırasına göre eksiksiz olarak yapılıyor. Yani ortada insana ait bir hata payı bulunmuyor, açılan programlar ve kapatılma süreleri hepsi daha önceden belirlenmiş standartlar dahilinde görev olarak listelenmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor.

S9+’ın zaman zaman rakibi OnePlus 6’yı yakaladığı hatta geçtiği uygulamalar olsa da (örneğin: selfie kamerası açmak) genel anlamda OnePlus 6 rakibi Samsung Galaxy S9+’a 1.turda tam 5 saniyelik bir fark atmayı başarıyor. Aynı işlemlerin tersten yapıldığı, halihazırda açık olan programlara erişim süresini test eden aşamanın da eklenmesi ile genel fark bir anda 7 saniyenin de üzerine çıkıyor.

Teknik özellik ve malzeme bazında kıyaslamaya girersek, her iki cihazda Snapdragon 845 yonga setine sahip, ancak 8GB’lık RAM’i ile OnePlus 6 rakibinden 2GB daha fazla yüksek bir bellek kapasitesi sunuyor. Kutusundan Android 8.1 desteğiyle çıkan OnePlus 6, hemen hemen benzer özelliklere sahip oldan rakibi Galaxy S9+’ı adeta perişan ediyor.