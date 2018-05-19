OnePlus 6 Vs Xiaomi Mi Mix 2S: Hangisini Seçersiniz?

Çin'in iki teknoloji devi OnePlus ve Xiaomi, bu sene içerisinde fiyat performans odaklı telefon modellerini piyasaya sunmuştu. OnePlus 6 ve Xiaomi Mi Mix 2S modellerini sizler için karşılaştırdık.

Fiyat performans devleri Xiaomi ve OnePlus, bu sene çok iddialı olan iki telefon piyasaya sürdü. Kameraları, performansları ve özellikle fiyatlarıyla dikkat çeken iki model de yakın fiyatlara satılmakta. 2 marka da ülkemizde resmi garanti desteği sağlayamasa da ithalatçı garantili olarak bu telefonlara sahip olabilmekteyiz. Şimdi iki modelin de teknik özelliklerine bakalım.

OnePlus 6

Boyutlar ve Ağırlık: 155,7 x 75,4 x 7,8 mm, 177 g

Ekran: 6.28 inç, 1080 x 2280p (Full HD+), 19:9 Optik AMOLED

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 845, 2.8 GHz

RAM ve Depolama: 6 GB RAM - 64 GB / 8 GB RAM - 128 GB / 8 GB RAM - 256 GB

Yazılım: Android 8.1 Oreo, Oxygen OS

Kamera: Çift arka 16 + 20 MP, f / 1.7 + f / 1.7 OIS - 16 MP f / 2.0 ön kamera

Batarya: 3300 mAh, hızlı şarj 5V / 4A

Xiaomi Mİ Mix 2S

Boyutlar ve Ağırlık: 150,9 x 74,9 x 8,1 mm, 191 g

Ekran: 5.99 inç, 1080 x 2160p (Full HD +), 18: 9 IPS LCD

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 845, 2.8 GHz

RAM ve Depolama: 6 GB RAM - 64 GB / 8 GB RAM - 128 GB / 8 GB RAM - 256 GB

Yazılım: Android 8.0 Oreo, MIUI 9.5

Kamera: Çift arka 12 + 12 MP, f / 1.8 + f / 2,4 OIS - 5 MP, f / 2.0 ön kamera

Batarya: 3400 mAh, hızlı şarj (Quick Charge 3.0) 9V / 2A

Kamera ve batarya açısından iki telefon da birbirine yakın gözükmekte. Henüz iki telefon da ülkemize ithalatçılar tarafından getirilmediği için fiyatlarını kıyaslayamamaktayız. Avrupa ve Amerika fiyatları 550 euro civarlarında olan 2 model de bir telefondan ne istiyorsanız size vermeye hazır gözüküyor. İki telefonun da teknik özellikler açısından birbirlerine büyük farklar atmadığı aşikar ama tasarım yönünden Mi Mix 2S'in bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.