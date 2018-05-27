OnePlus 6'ya Gelen Güncelleme Önemli Bir Özelliği Kaldırdı

OnePlus 6'ya gelen güncelleme, kullanıcıları bir yerden mutlu ederken bir yerden de üzdü.

Satışa sunulduğu gibi güncelleme alan OnePlus 6’ya çentik gizleme, 720p videolarda 480fps ve 1080p videolarda 240fps ağır çekim özellikleri geldi. Bunlara ek olarak portre modunda hızlı çekim imkanı da getirildi. Her şey iyi güzel derken, bu güncellemeyle OnePlus hayranlarının telefonda görmeyi çok istedikleri bir özellik kaldırıldı.

Ne olduğunu anlamadan, kullanıcılar bir de baktı ki ekranı daima açık tutan Always-On özelliği artık cihazlarında bulunmuyor. Telefonun güncellemeden önce Always-On özelliğine sahip olduğunu bir fotoğrafla gösterelim. Fotoğrafta gördüğünüz diğer özellik ise, şu an kullanıcıların tek seçeneği olan, telefonu kaldırdığınızda saati ve bildirimleri görmenizi sağlayan Lift-Up Display.

OnePlus’ın bu konudaki sessizliği ise beraberinde bazı teorileri getirdi. Bunlardan biri Always-On özelliğinin su gibi şarj içmesi ve bu yüzden kaldırılması. Diğeri ise bunun sadece bir test olması, ki bu iddia genelde telefon üreticilerinin bir konu hakkında söyleyecek sözleri bulunmadığında ortaya atılır. Umarız gelecek güncellemeler ile OnePlus bu hayal kırıklığını giderir bu özelliği geri getirir.