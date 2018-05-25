''Galaxy A8+, OnePlus 6'dan Daha Gelişmiş Bir Telefon!''

Yeni reklam filminde OnePlus'ın 'ihtiyacınız olan şey hız' sloganına sataşan Samsung, Galaxy A8+ modelinin OnePlus 6'dan daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu iddia etti.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, amiral gemisi seviyesindeki akıllı telefonları orta-üst segment fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunması sayesinde global akıllı telefon piyasasında kendine hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başarmış durumda.

OnePlus, bu agresif fiyatlandırma politikasını izlerken cihazlarını ‘lüks’ özelliklerden arındırıyor ve ‘ihtiyacınız olan şey hız’ sloganı ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Samsung ise bu konuda farklı bir yaklaşım izliyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Hindistan YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayınlayan şirket, ‘sadece hızdan daha fazlası’ sloganını kullanıyor. Güney Koreli şirkete göre Galaxy A8+, IP68 sertifikesı, Super AMOLED ekranı, Bixby’si ve Samsung Pay’i ile OnePlus 6’dan daha gelişmiş bir cihaz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi OnePlus 6 lüksten arındırılmış, performans odaklı bir akıllı telefon. Rakibi ise Galaxy S9, iPhone X gibi diğer amiral gemileri. Bununla birlikte Galaxy A8+ bir orta-üst segment telefon ve OnePlus 6 ile gerçek bir rekabet içinde değil.

Samsung’un bu noktada üzerinde durduğu detay, OnePlus 6’nın neredeyse her amiral gemisinde bulunan bazı özelliklere sahip olmaması. Bunun başında ise cihazın suya ve toz karşı dirençli olduğunu gösteren IP68 sertifikası yer alıyor.

Super AMOLED ekran ile Galaxy A8+ daha canlı renkler sunarken, aynı zamanda Samsung Pay ve Bixby ile kullanıcıların hayatlarını oldukça kolaylaştırıyor. OnePlus 6 ise daha sade bir telefon ve böyle ekstra özelliklere ihtiyaç duymuyor. Pek çok kullanıcı için performans en önemli kriter olsa da bazı kullanıcılar, Galaxy A8+ modelinde bulunan ekstra özellikleri de cihazlarında görmek istiyor.