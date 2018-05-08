OnePlus 6'yı Amazon'da 1 Milyon Kullanıcı Bekliyor!

Bu ay içerisinde piyasaya çıkacak olan OnePlus 6, Amazon'da adeta ilgi yağmuruna tutulmuş durumda.

Akıllı telefon dünyasında, 'amiral gemisi katili' olarak adlandırılan ve hem donanım özellikleriyle hem de şıklığıyla şimdiden büyük ilgi çeken OnePlus 6'ya Amazon kullanıcıları tarafından büyük ilgi var. Henüz ön siparişe dahi açılmamış olan telefon için 'Beni Uyar' butonu aşındırıldı.

İlk olarak 17 Mayıs tarihinde Hindistan'da lansmanı yapılacak olan telefon, ilk önce Amazon Prime üyeleri için 12 Mayıs'ta, daha sonra da çıkış gününde genel olarak satışa sunulacak. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz ürün sayfasında, bir de 'Notify Me' butonu yer alıyor. Bu butona tıklayarak ürünün çıkışından anında haberdar olmak isteyen kişi sayısı 1 milyonu aştı. OnePlus cephesinden gelen habere göre OnePlus 6, bu güne değin bunu en çabuk başaran telefon olmayı da başardı.

6GB/64GB olarak çıkacak olan temel model, 36,999 Rupe'den (2,357 TL) piyasaya çıkacak. 21 Mayıs'ta piyasaya çıktığında büyük bir satış patlaması yapmasını beklediğimiz cihazın lansman gününe özel bir de davetiyesi satılıyor. Yaklaşık 60 TL değerindeki giriş biletiyle, Marvel Avengers tişörtü gibi çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. One Plus 6'ya dair yeni haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.