İşte OnePlus Hayranlarının OnePlus 6'ya Tepkisi!

OnePlus'ın düzenlediği bir etkinlikte şirketin yeni amiral gemisi OnePlus 6'yı inceleme fırsatı bulan kişiler, cihazın şıklığı karşısında müthiş tepkiler verdiler.

Büyük akıllı telefon üreticileri, yeni bir amiral gemisini piyasaya sürmeden önce tüketicilerin cihaza karşı meraklarını artırmak için cihaz hakkında bazı ipuçları ve tanıtım görselleri paylaşırlar.

Son yıllarda popülaritesi günden güne artan Çinli akıllı telefon şirketi OnePlus ise 17 Mayıs’ta lansmanı gerçekleştirilecek yeni amiral gemisi OnePlus 6’ya karşı tüketicilerde heyecan oluşturmak için farklı bir yol izledi.

San Francisco’da düzenlenen Open Ears Forum: OxygenOS etkinliğine katılan bazı OnePlus hayranları, karşılarında şirketin yeni amiral gemisi OnePlus 6’yı gördüler. OnePlus hayranları telefonu incelerken kameralar da kayıttaydı.

Tüm video boyunca OnePlus 6’lar sansürlenmiş halde, bu nedenle OnePlus 6’yı görmeniz mümkün değil. Yine de hayranların OnePlus 6’ya verdikleri tepkiler ve cihazın silüeti, OnePlus 6 hakkında ciddi ipuçları sağlıyor.

Normal şartlarda akıllı telefon kullanıcıları beyaz modellere çok ilgi duymazlar. Fakat ilginç bir şekilde farklı OnePlus 6 modellerini inceleyen kişiler, en çok beyaz renkli OnePlus 6’yı beğendiklerini dile getirdiler.

Ayrıca yine OnePlus 6’yı inceleyen hayranlara göre cihazın arkası kaygan olmayan fakat cam benzeri bir yapıya sahip. Ayrıca sansürlenmiş görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile cihazın çift arka kamerası ortada ve dikey pozisyonda olacak.

OnePlus’ın amiral gemileri, uygun fiyatlı fakat güçlü akıllı telefon isteyenler için daima güzel bir seçenek olmuştur. Bu nedenle geniş bir tüketici kitlesi OnePlus 6’yı merakla bekliyor. OnePlus hayranlarının cihaza verdikleri tepkiler, beklentilerin karşılanacağını gösteriyor.

OnePlus hayranlarının OnePlus 6’yı inceledikleri videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.