OnePlus 6'yı Satın Almanız İçin 6 Geçerli Neden

21 Mayıs gününü heyecanla bekleten OnePlus 6'yı neden almanız gerektiğini açıklıyoruz.

OnePlus geleneksel olarak her yılın haziran ayında bir yeni amiral gemisini piyasaya sürüyor, ancak 2018 yılında bu kuralı bozarak cihazı bu ay piyasaya sürüyor. Yakın zamanda Snapdragon 845 ve 8GB RAM'e sahip olacağı doğrulanan OnePlus 6'yı neden satın almanız gerektiğine dair 6 geçerli sebebin hangileri olduğuna bakalım.

Hız

OnePlus 6, geçen ay yayınladığı bir kısa reklam filmiyle çok hızlı olacağını bizlere göstermeye çalıştı. 8GB RAM ve Snapdragon 845 işlemcisi ile cihaz esip gürleyecek.

Snapdragon 845, OnePlus 6'nın güç tüketimini %30'dan %10'lara kadar düşürüyor. Diğer piyasa telefonlarından çok büyük bir RAM'e sahip olması da cihazı daha hızlı kılıyor. Mobil bağlantıya gelecek olursak cihaz, dosyaları 4 × 4 MIMO ile hızlıca indirmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyor. Son olarak telefonu şarjdayken kullanıyor olsanız bile cihazınız hızlıca şarj olacaktır.

Ekran

Son sızdırılan görüntülere göre OnePlus da bir çentiğe sahip. Bildiğiniz gibi bu tür çentikler cihazın kullanışlılığını arttırırken, kimilerine göre cihazın daha estetik durmasını sağlıyor. Eğer çentikli cihazlardan hoşlanmıyorsanız, bunu gizleyebilme seçeneğine de sahipsiniz.

%83 ekran-gövde oranına sahip telefon, 1080 x 2280 piksel çözünürlük ve Corning Gorilla Glass 5 6.28 inçlik optik AMOLED ekrana sahip. Cihaz ayrıca full hareket kontrolü ve 'inuttive' yani sezgisel navigasyon özelliği de sunuyor.

Kamera

OnePlus 6, aşırı net görüntüler sunan Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve 16MP + 20MP çift kamera özelliğini de kullanıcılarla buluşturuyor. Kamera hızlı çekimler yapabileceği gibi 480 FPS ile aşırı yavaş çekimler de yapabilir. Yüksek çözünürlüklü videolar için de 60 FPS'de 4K çekim de yapabiliyor. Telefon, ayrıca fotoğraf derinliğine etki eden bir Portre Modu da içeriyor.

Su Geçirmez

OnePlus 6 suya dayanıklı. Bu sayede banyodan çıktığınızda ya da yağmur yağarken cihazı içiniz rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Parmak izi okuyucu, kulaklık jakı gibi yerler suya dayanıklıdır, bu sayede aşırı derecede suya maruz kalmadığı sürece cihaz su geçirmez özelliklerini koruyacaktır.

Oxygen OS

OxygenOS, OnePlus 6'nın sorunsuz ve akıcı çalışmasını sağlıyor. "Daha azıyla daha fazlasını yapın." mottosunu benimsemiş OnePlus'la kısa bir süre içerisinde birçok işinizi halledebilirsiniz.

OS akıllı yazılım optimizasyonları, birçok özellikle daha geliyor. Oyunu açmadan evvel biraz daha beklemenize rağmen oyun esnasında vızır vızır oynayabileceksiniz. Yazılım ayrıca oyuna odaklanmanızı arttırmak için telefonunuzun zil ve alarm seslerini kısacak.

Bullets Wireless

OnePlus çok daha önceden Bullets Wireless kulaklıklarını tanıtmıştı. Kulak içi kulaklıklar, 10 dakikalık bir şarj ile 5 saatlik bir kullanım sunuyor. Kulaklık ayrıca müzikler, uygulamalar ve Google Asistan arasında geçiş yapmanızı da kolaylaştırıyor.