OnePlus 6'nın Yüz Tanıma Özelliğini Fotoğrafla Kandırdılar

Pratikliğiyle bilinen yüz tanıma sistemi, One Plus 6 telefonlarda güvenlik açıklarına neden oldu.

Apple’ın öncülüğünü üstlendiği yüz tanıma yoluyla ekran kilidi açma sistemini günümüzde kullanmayan firma kalmadı desek yeridir. Firmalar bu özelliğe geçiş yapsa da Apple'ın haricindeki tüm üreticiler bu işi özel bir donanım kullanmadan kamera ile yapmaya çalışıyorlar. Haliyle Apple ile aynı derecede güvenlik sağlayamıyorlar ve bazı açıklara davetiye çıkarıyorlar.

Bunlardan biri ise yüz tanıma sistemini bir fotoğraf ile kandırmak. Twitter’da @rik isimli kullanıcının paylaştığı bir video, OnePlus 6’nın basit bir fotoğrafla nasıl kolayca açıldığını gözler önüne serdi. Söylenenlere göre siyah beyaz bir fotoğraf bile bunu yapabiliyor.

Bu örnekleri çoğaltmak elbette ki mümkün. Fakat tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda anlıyoruz ki Apple’ın iPhone X’a Kinect yerleştirmesinin ve Samsung gibi bazı firmaların Iris tarayıcı kullanmalarının haklı bir sebebi var.

Bu videoyu gördükten sonra OnePlus kullanıcılarının güvenlikleri için parmak izi tarayıcısına yöneleceklerini düşünüyoruz.