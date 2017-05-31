Çinli telefon üretici OnePlus'ın CEO'su yaptığı açıklama ile OnePlus'ın yakında eski olacak telefonları OnePlus 3 ve OnePlus 3T'ye Android 8.0 O sürümü geleceği kesinlik kazanmış oldu.

Çinli telefon üreticileri, her sene daha karlı projelere imza atıyorlar. Huawei ve OnePlus markaları ile dünyanın en güçlü markalarına kafa tutan Çinli firmalar kullanıcılarını üzmüyor. OnePlus’ın CEO’su Pete Lau’nın bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre OnePlus 3 ve OnePlus 3T, Android O’yu alacak.

"Birçoğunuz soruyorsunuz, bu nedenle OnePlus 3 ve 3T'ye Android O'nun geleceğini söylemekten gurur duyuyorum."

Twitter hesabından telefonların güncelleneceğini doğrulayan CEO, OnePlus tercih eden kullanıcıların ne kadar doğru adım attığını bir kez daha göstermiş oldu. Geçen sene duyurulan OnePlus 3 ve OnePlus 3T’nin Android’in yeni işletim sistemini desteklemeyeceği düşünülüyordu. Geçen gün OnePlus 3T’nin üretimini durdurduğunu açıklayan OnePlus, telefonların yazılım desteğinin devam ettiğini bu paylaşım sayesinde duyurmuş oldu.

OnePlus, yaz aylarında çıkması beklenen OnePlus 5’in hazırlıklarını yapıyor. Qualcomm Snapdragon 835 ile çıkması beklenen telefonun kamerası, DxO ile birlikte geliştirildi. Sızıntılara göre çift arka kamera kullanılacağı söylenen telefon Android 7.0 ile gelecek ve ilerleyen dönemde Android 8.0 O’ya geçecek. Bazı sadık OnePlus taraftarları OnePlus 2 ve OnePlus X’in de güncelleme alacağını ummuştu, ancak ne CEO ne de şirket tarafından böyle bir açıklama gelmedi.