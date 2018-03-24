OnePlus, Amerika İçin 5T Satışını Durdurdu!

Çin merkezli firmalar içerisinde son dönemin en parlak telefonlarını üreten şirketlerden biri olan OnePlus, 5T modelinin Kuzey Amerika satışını durdurdu.

OnePlus'ın üretim stratejisi ve modelleri belirli bir periyot içerisinde düzenli bir şekilde ilerliyor. Çinli üretici her altı ayda bir yeni bir model çıkartarak hem piyasadan uzak kalmıyor hem de yeni teknolojiyi kullanıcılarına hemen sunabiliyor. Bunu yaparken de mevcut modelin satışını durduruyor. Bu amaçla OnePlus, OnePlus 6'yı duyurmadan önce 5T'nin satışını durdurdu.

Bununla birlikte, ortaya atılan iddialara göre beklenenden daha yüksek talep nedeniyle OnePlus'ın stok sıkıntısı yaşadığı ve şirketin, bu modelden daha fazla üretmek istemediği bildirildi. Ancak bu durum şirket için kötü bir haber değil: OnePlus, Kuzey Amerika satışlarında bir önceki yıla göre % 139'luk bir büyüme gerçekleştirdi. Bu rakam OnePlus'ın çevrim içi satışlarının % 25'ini oluşturuyor.

OnePlus'ın satış stratejisi rakibi konumunda bulunan Xiaomi gibi diğer Android tabanlı cihazlardan farklı görünüyor. Şirket daha az sayıda telefon çıkartarak, hem bir marka yaratmaya çalışıyor hem de kullanıcılara teknik destek bağlamında daha iyi hizmet vermek istiyor. Öte yandan ABD'nin Çin merkezli firmalara uyguladığı baskı OnePlus'ı pek etkilememiş görünüyor.