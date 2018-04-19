Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Marvel ile iş birliğine giderek Avengers: Infinity War temalı bir OnePlus 6 versiyonunu piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Aksiyon-macera filmlerini sevenler için şüphesiz ki Avengers: Infinity War bu yılın en çok beklenen filmi. Ayrıca ünlü markaların fahiş fiyatlı amiral gemileri yerine alternatif markaların uygun fiyatlı güçlü telefonlarını tercih edenler için de OnePlus 6, yılın en çok beklenen modellerinden biri. Peki, yılın en çok beklenen filmi ile yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri birleşseydi nasıl olurdu?

OnePlus Hindistan ‘yanlışlıkla’ bu ay sonunda Avengers: Infinity War temalı bir OnePlus 6 sürümünün piyasaya çıkacağını gösteren bir tanıtım videosu yayınladı. Video, telefon hakkında herhangi bir sızıntı paylaşmıyor; yalnızca OnePlus logosu ile Avengers logosunu ve Avengers: Infinity War film afişini bir araya getiriyor. Fakat OnePlus’ın film temalı akıllı telefonun nasıl olacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki Star Wars temalı OnePlus 5T modeline bir göz atabilirsiniz.

Avengers: Infinity War temalı OnePlus 6’nın Çin ve Hindistan’da satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat cihazın Avrupa ya da Amerika pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Bu özel tasarımlı modelin OnePlus 6’nın en üst varyantı olan Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile satışa çıkması bekleniyor. Cihazın fiyatı hakında ise herhangi bir bilgi yok.