OnePlus 5 En İnce Amiral Gemisi Telefon Olacak!

OnePlus'ın CEO'su, yeni bu yaz piyasaya sürüleceği kesinleşen telefonları OnePlus 5'in en ince amiral olacağını söylüyor.

Bu yaz bir amiral gemi katili daha piyasaya çıkıyor: OnePlus 5. Cihazın şimdiden birçok ana akım üreticinin çıkardığı son model telefonlardan daha iyi olacağını kestirebiliyoruz. Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemci yongasıyla güçlenen OnePlus 5, kamerasıyla da ayrı konuşulacak. Ayrıca 3.5 mm’lik standart kulak girişinin bulunmayacağı da kesinlik kazanmıştı.

Yeni gözdeleri hakkında Çin’in sosyal medya devi Webio üzerinden bir açıklamada bulunan firma CEO'su ve kurucularından Pete Lau sayesinde, cihazın bugüne kadar gördüğümüz en ince amiral gemisi telefon olacağını öğrenmiş olduk -biz o'nun yalancısıyız-.





Bununla birlikte, OnePlus 5'in 7.35 mm'lik bir kalınlığı bulunan OnePlus 3T'den -yukarıda görebilirsiniz- daha da ince olacağını ve böylece şirketin en ince üst düzey telefonu üreteceği doğrulanıyor. Beklenen ölçü ise minimum 6.9 mm’lik bir incelik. Pete Lau ayrıca, OnePlus 5’in inceliğinin kullanıcı deneyimini etkilemeyeceği iddiasında bulunuyor. Ayrıca yeni telefonu şu an kendisinin de kullandığını söylüyor.

Söylenti kazanına kendi ağzıyla katılan firmanın tüm sektöre atacağı 5 numaralı bakışı heyecanla bekliyoruz.