OnePlus'a Yönelik Yeni İddia Yanlış Çıktı

OnePlus akıllı telefonların kopyalama panosuyla (clipboard) ilgili olarak dün Elliot Anderson tarafından bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre OnePlus'ta büyük bir gizlilik problemi yer alıyordu ve birtakım veriler Çin'deki bir sunucuya aktarılıyordu. Ancak durumun tam da öyle olmadığı anlaşıldı.

OnePlus son zamanlarda gerçekten büyük sorunlarla uğraşıyor. Son olarak hatırlayacağınız üzere şiretin resmi internet sitesi üzerinden alışveriş yapan kişilerin kredi kartından alışveriş yapılan tutar dışında para çekildiği ortaya çıkmıştı. Bu işlemin sistemden kaynaklanan bir açıktan kaynaklandığı bilgisayar korsanlarının da bu açığı kullandığı ve 40 bin kişinin durumdan etkilendiği söylenmişti. Son olarak bir Twitter gönderisi OnePlus'ın, banka hesap numaraları gibi clipboard verilerini Çinli bir sunucuya ilettiğini iddia ediyordu. Ancak OnePlus bu iddianın doğru olmadığını savundu.

Yanlış anlamanın OxygenOS beta sürümündeki badwords.txt olarak adlandırılan bir dosyadan kaynaklandığı belirtildi. Ancak atılan Tweet sonrasında, Reddit başta olmak üzere birçok mecrada, OnePlus'a yönelik ağır eleştiriler ve suçlamalar gelmeye başladı. Ancak şirket resmi bir açıklama yayınlayarak duruma açıklama getirdi. Şirket yaptığı açıklamada, herhangi bir verinin hiçbir yere gönderilmediğini söyledi. "Kod, global işletim sistemimiz olan OxygenOS'un açık beta sürümünde tamamen pasif durumdadır. OxygenOS'ta herhangi bir kullanıcı verisi kullanıcı tarafından kabul edilmeden gönderilmez." ifadeleri kullanıldı.

Elliot Anderson'un iddiası, OnePlus'ın verileri Çinli bir sunucuya kopyalaması için bu dosyayı kullandığı yönündeydi.OnePlus'a göre ise badwords.txt aslında bir kara liste dosyası. (İşletim sistemine clipboard servisi için eşleşen verileri izlememesini söylüyor.) Bu özelliğe batı merkezli telefonları kullananların aşina olmamasının sebebi ise sadece Çin'de kullanılan HydrogenOS'un bir parçası olarak kullanılması. OnePlus'ın tek hatası ise HydrogenOS'tan gelen dosyaları OxygenOS betasında kullanmak oldu.