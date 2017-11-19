OnePlus'ın 3 ve 3T'ye Oreo Geldi!

Çinli telefon üretici OnePlus, 3 ve 3T modellerine içerisinde Android Oreo da bulunan OxygenOS 5.0 güncellemesini sundu.

Akıllı telefon piyasasının görünmeyen kahramanlarından OnePlus, kullanıcılarına yine bir güzellik yaparak Android Oreo'yu ilk sunan markalardan birisi oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, son güncellemede hatalar olabileceği ama her iki durumda da geçtiğimiz yıl yayınlanan OxygenOS 4.0'dan daha hızlı bir sürüm olduğu belirtitildi.

Son iki Android sürümünü de kullanıcılarına ulaştıran OnePlus, telefonu ürettikten sonraki destek kısmında büyük bir güven tazeledi. Şirket bu güvenin üstüne bir ek daha yapacak ve OnePlus 5/5T modellerine de 2018 yılı başlarında Android Oreo'yu dağıtacak.

Diğer yandan Anroid 8.0'a yani Oreo'ya yükseltilen 3/3T modellerinin gelecekteki yükseltmeleri alıp almayacağı bilinmiyor. Yani, Oreo 8.1 sürümünün bu cihazlara gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklama bulunmuyor.

OxygenOS 5.0 güncellemesiyle değişecek özellikler:

System

Android O'ya güncelleme (8.0)

Paralel Uygulamalar Eklendi

Resmin İçinde Resim Eklendi

Otomatik doldurma eklendi

Akıllı metin seçimi eklendi

Yeni Hızlı Ayarları tasarımı

Güvenlik Güncellemeleri (Eylül Ayı)

Launcher

Bildirimler eklendi

Yeni uygulama klasörü tasarımı

Fotoğraflar doğrudan OnePlus'da Shot'a yüklenebiliyor.

OnePlus tarafından sağlanan güncelleme yeterli değil gibi görünse de sizin de bildiğiniz gibi asıl değişiklikler Android Oreo ile gelecek. Asıl düşündürücü olan ise Kasım ayında yayınlanan güncellemede Eylül ayının güvenlik güncellemesinin yer alması. Bu arada yeni OTA güncellemesini OnePlus'ın Kanada'da bulunan kullanıcılarının ilk alanlar arasında olduğu belirtiliyor.