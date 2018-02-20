Sentetik testlerin yanı sıra gündelik hayatta da ne kadar hızlı olduğunu göstermek isteyen OnePlus 5T, ilginç bir test videosu yayınladı.

Çini akıllı telefon üreticisi OnePlus, yine tuhaf bir hız testi videosu ile karşınızda. Şirketin son amiral gemisi olan OnePlus 5T’nin bu seferki rakipleri ise iPhone X, iPhone 8, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8. Hız testini gerçekleştiren ise bir adet OnePlus görevlisi ve rakip telefonu kullanan sıradan bir kullanıcı.

Tuhaf hız testi için Londra sokaklarına inan OnePlus, rakipleri karşı karşıya getirdi ve art arda telefon kilidi açma, fotoğraf çekme, telefon flaşı açma ve müzik açma testleri gerçekleştirdi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde OnePlus 5T dört rakibinden de daha hızlı olmayı başardı. Aksi olsaydı, OnePlus bu videoyu paylaşmazdı muhtemelen.

Videonun can alıcı kısmı ise test bittikten sonra başlıyor. Her iki cihazı da eline alan sunucu OnePlus 5T’nin dünyanın en hızlı cihazı olduğunu söyledikten sonra cihazı sahibine iade ediyor ve rakibi olan cihazları ise yere fırlatarak parçalıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi kırılan cihazların sahipleri bu durumu pek hoş karşılamıyorlar.

Fakat daha sonra sunucu arka cebinden kırdığı cihazların orijinallerini çıkarıyor ki buradan kırdığı telefonların sahte oldukları anlaşılıyor. Cihaz sahiplerinin iç rahatlamasından sonra sunucu, teste katıldıkları ve kötü şakasına katlandığı için tüm katılımcılara birer OnePlus 5T hediye ediyor. Ne diyebiliriz ki, OnePlus’ın reklam yöntemleri gerçekten tuhaf.