Hong Kong merkezli teknoloji şirketi OnePlus, her zaman olduğu gibi fiyat performans çizgisini koruyarak, 69 dolara kablosuz kulaklık satmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Apple yeni telefonlarından 3.5 mm jack girişini kaldırmış ve kablosuz kulaklık devrimini başlatmıştı. Tanıttığı kablosuz kulaklık olan AirPods ise fiyatıyla dudak uçuklatmıştı. AirPods sonrası birçok marka benzer ürünler geliştirmişti fakat Çinli OnePlus şirketi iddialı bir kulaklık ile geliyor. Şirket'in OnePlus 6 modeliyle beraber lansmanı yapılan kulaklıklar, AirPods gibi tamamen kablosuz olmasa da ilgi çekmeyi başardı.

Kulaklıklar tamamen birbirinden bağımsız olmasa da ayrı olan tasarımlarda oluşan kayıpları düşündüğümüz zaman bu bir avantaj olabilir. OnePlus'ın Bullets Wireless adını verdiği kulakiçi kulaklıklar, suya ve terlemeye karşı dayanıklı olmasıyla spor yapanlar için de mükemmel bir çözüm olacak gibi duruyor. Ayrıca OnePlus Bullets, Google Asistan desteğiyle fiyatının hakkını fazlasıyla verecek gibi duruyor. Bullets Wireless kulaklıkların, OnePlus 5 ve 5T gibi şirketin önceki amiral gemileriyle de uyumlu olacağı öğrenildi.

Yeni kulaklıklarının hızlı şarjı da destekleyeceğini söyleyen OnePlus, cihazın 10 dakikalık bir şarj süresi ile 5 saatlik bir deneyim sunacağını iddia ediyor. 5 Haziran'da OnePlus 6 ile beraber satışa sunulacak Bullets Wireless kulaklıklar, 69 dolarlık fiyatıyla şimdiden pek çok kişinin gönlünü fethetti. Ülkemiz için olmasa da yurt dışı için uygun bir fiyatla çıkış yapmaya hazırlanan yeni kulaklıkların, şarj kullanım süreleri fazlasıyla ilgi çekti.