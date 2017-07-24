OnePlus'ın Kendi Stock Launcher'ı Google Play'e Geliyor!

OnePlus 5 sürümü ile görsel değişikliklerle beğenilen OnePlus Launcher, Google Play'e getirildi.

OnePlus akıllı telefon sektöründe henüz çok yeni bir şirket. İlk telefonunu 4 yıl önce piyasaya süren OnePlus, hızlıca popüler bir hale gelmeyi başardı. Bunun sebebi belki de ürettiği üst segment telefonları çok uygun fiyata satıyor olması olabilir. Fakat bu noktada ülkemizde resmi olarak satışının bulunmadığını da belirtmekte fayda var.

Özellikle OnePlus 5 ile pazardaki dengelerin son zamanlarda Çin üreticileri tarafından değiştirildiğinin kanıtı niteliğndeydi. 8 çekirdekli bir işlemci, 6 GB RAM veya 8 GB RAM ve 6 GB RAM'li modelde 64 GB, 8 GB RAM'li modelde 128 GB depolama alanı gibi özelliklerle adından fazlaca söz ettirmeyi başarmıştı. Bunun yanında OnePlus'ın yazlım desteği de yavaş yavaş gelişiyor ki şimdilerde OnePlus Launcher Play Store'da.

Yeni Public OnePlus Weather ile birlikte OnePlus Launcher, OnePlus 5 için nispeten sık olmasına rağmen, hala daha büyük özellik yenilemeleri için ayrılmış olan yazılım güncellemelerini beklemek zorunda kalmadan, popüler Android ana ekranına özellikler eklemenize olanak tanır. İlk halka açık sürüm performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerinin ötesinde yeni özellikler sunmayı hedeflemez. Ancak kısa zaman içinde yeni birkaç nitelik sağlamazsa üzücü olabilir.

