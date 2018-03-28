The Verge’den Vlad Savov ile bir araya gelen OnePlus’un kurucusu Carl Pei, şirketin son amiral gemisi OnePlus 6'nın neden çentikli bir tasarıma sahip olacağını açıkladı.

Son dönemde Çin menşeli neredeyse tüm akıllı telefonların bir çentiğe sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Çentikli akıllı telefonların son örneklerini ise Huawei’nin en son amiral gemileri olan P20 ve P20 Pro’da gördük. Sızıntılara göre alternatif akıllı telefon markalarına ilgi gösterenlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan OnePlus da yeni amiral gemisi OnePlus 6’da çentikli tasarımı tercih edecek. Peki neden?

OnePlus’un kurucusu olan Carl Pei, şirketinin ve diğer tüm üreticilerin neden çentikli tasarıma geçtiğini The Verge’den Vlad Savov’a anlattı. Çentikli tasarımın ilk kez Essential Phone ve Sharp Aquos S2 modellerinde ortaya çıktığını belirten Pei, Apple’ın ise hem markasal gücü, hem de çentikli tasarımı sahiplenmesi ile iPhone X’u çentik denince ilk akla gelen telefon haline getirmeyi başardığını söylüyor.

Çentikli tasarımın bildirim ikonlarını üst çerçevenin bulunduğu alana taşımayı mümkün kıldığını ve bu sayede de kullanıcılara ekranda daha fazla alan bıraktığını dile getiren Pei, ayrıca Apple’ın kaldırılan ana ekran düğmesi yerine getirdiği parmak hareketlerinden de etkilendiğini ve ilham aldığını gizlemiyor. Pei’ye göre Apple, üreticilerin çentikli tasarımın avantajlarını görmesini sağladı.

Çentikli tasarımın yaygınlaşmasına rağmen iPhone X’un hala piyasadaki tek alt çerçeve bulunmayan telefon olduğunu hatırlatan Pei, ‘iPhone X’un alt çerçevesi cihazın arkasında’ diyor. Telefonlarda ekran ile ana kart bağlantısının kurulması için en azından ince bir alt çerçeve bulunması gerektiğini söyleyen Pei, Apple’ın bunu esnek bir OLED ekran kullanarak cihazın arkasından gerçekleştirdiğini, bu nedenle de maliyetin arttığını söyledi.

Çentikli OnePlus 6’nın uygulamalara tam uyumlu olması için yazılım ekibinin çok dikkatli çalıştığını belirten Pei, geliştirdikleri çentikli arabirimi Play Store’daki en popüler 1000 uygulamada test ettiklerini söyledi. Pei, ayrıca iPhone X’da video ve fotoğraflarda yaşanan çentik sorununun OnePlus 6’da yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.