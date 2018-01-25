OnePlus 5T ile Galaxy Note 8'in Tuhaf Karşılaştırması Video

OnePlus, mevcut amiral gemisi OnePlus 5T ile Güney Koreli rakibi Samsung'un amiral gemisi Galaxy Note 8'in performanslarını karşılaştırdığı tuhaf bir tanıtım videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon şirketi OnePlus, resmi YouTube kanalında son amiral gemisi OnePlus 5T ile Samsung’un son amiral gemisi Galaxy Note 8’in karşılaştırıldığı mizahi bir ‘performans testi’ videosu yayınladı. Baştan şunu söylemeliyiz ki OnePlus’un espri anlayışı kesinlikle iyi değil; en azından bizimki ile uyuşmadığı kesin.

OnePlus 5T - The Cactus Test adı ile paylaşılan videoda birinin elinde Galaxy Note 8, diğerinde OnePlus 5T bulunan iki yarı çıplak ‘aptal adam’ görüyoruz. Bu iki 'aptal' adama mancınık benzeri bir alet ile kaktüs fırlatılıyor. Fakat OnePlus bir zalim değil; elindeki amiral gemisi ile 20 günlük uygulamayı en hızlı açanın mancınıktan kaçmasına izin veriyor.

Öncelikle bunun bilimsel bir performans testi olmadığını hatırlatalım. Videonun sonunda şaşırtıcı olmayan bir şekilde testi elinde OnePlus 5T olan adam kazanıyor ve kaktüslerden kaçıyor. Elinde Galaxy Note 8 olan adam ise cihazı daha yavaş kaldığı için mancınıkla atılan kaktüsleri yemeye devam ediyor.

Teknik olarak bakacak olursak, videodaki Galaxy Note 8’de Exynos 8895 işlemci mi yoksa OnePlus 5T’de olduğu gibi Snapdragon 835 işlemci mi var bilinmiyor. Fakat böyle bir ‘tanıtım’ videosunda teknik detaylar aramak doğru bir fikir olmayabilir. OnePlus’ın tuhaf karşılaştırma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.