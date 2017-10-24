OnePlus’ın Sıradaki Amiral Gemisinden İlk Sızıntı!

Alternatif telefon üreticileri arasında hızlı yükselişini sürdüren ve bu yıl OnePlus 5 modeli ile görücüye çıkan firmanın, sıradaki amiral gemisine dair ilk sızıntı gerçekleşti.

Apple ve Samsung gibi ana akım üreticilerin Asya pazarlarındaki düşük satışlarına neden olan firmalardan birisi de OnePlus’tır. Her yıl çıkardığı uygun fiyatlı ve üstün özellikli cihazlarla şirket, özellikle Çin kültüründeki tutuculuğa sesleniyor. Haliyle böyle geniş bir pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşmak, küresel başarıların da kapısını aralıyor. Bu fırsatları değerlendiren markalar arasında Huawei ve Xioami gibi firmalar da var.

OnePlus 5 ile ayrıca Asya pazarlarındaki rekabette de üstün başarılar elde eden OnePlus, dağıtım ağını dünya geneline yaymak istiyor. Elbette bunun için farklı tüketici gruplarına, daha iyi cihazlar çıkartarak seslenmek durumunda.

OnePlus, henüz önümüzdeki süreçte çıkartmayı planladığı cihazlar hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Diğer yandan teknoloji severler bileceklerdir ki sızıntılar başladıysa, resmi duyurular da yaklaşıyor demektir.

One Plus 5T ya da OnePlus 6 olarak adlandırılacağı düşünülen modele dair sızan ilk görüntü şu şekilde:

Maalesef bu görüntü yeni cihazı her açıdan kontrol etmemize izin vermiyor. Güvenilir bir kaynak tarafından yapılan sızıntıda cihazın OnlePlus 5’e kıyasla daha ince bir gövdeye, daha büyük ekrana ve daha kompakt tasarıma sahip olduğu rahatlıkla anlaşılıyor. Aynı zamanda Asya merkezli ve başarılı olan markalar Oppo ve Vivo’nun bağlı olduğu şirket, OnePlus ile aynı. Dolayısıyla yeni OnePlus’ın söz konusu iki markanın cihazlarına benzeyeceğini söyleyebiliriz.

Sızıntı görselle birlikte ortaya atılan söylentilere göre yeni OnePlus 1080x2160 piksellik ekran çözünürlüğü, 18:9 en/boy oranı ve 6 inçlik ekran genişliği sunuyor. Geçen yıl piyasaya çıkan OnePlus 3T, Kasım ayında piyasaya sürülmüştü. Buradan hareketle, yeni cihazın adının 5T olacağını ön görebiliriz. Diğer yandan, teknik özelliklerin radikal bir şekilde değişmesi durumunda OnePlus 6’yı da kucaklama ihtimalimiz var.

Elimize bilgiler ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki anketimizi cevaplamayı unutmayın, takipte kalın :)