OnePlus Tüm Bilgilerinizi İzinsiz Olarak Topluyor

OnePlus, telefonlarınızdaki kişisel bilgileri kendi veritabanında saklıyor. İşin ilginci OnePlus'a göre bir sorun yok.

Çinli elektronik şirketi OnePlus’ın kullanıcılardan izin almadan çok özel bazı verileri topladığı ortaya çıktı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya sürülen telefonları ile adından sıkça söz ettiren OnePlus, kısa süre sonra yeni bir üst düzey akıllı telefonu piyasaya sunması bekleniyor.

Telefon hakkında pek çok söylenti etrafta dolaşırken, bizzat OnePlus hakkında gelen bir bilgi kafaları karıştıracak cinsten. İngiltere merkezli güvenlik ve teknoloji blog yazarı Chris Moore’un açıklamalarına göre OnePlus kişisel bilgileri topluyor ve bunları izinsiz olarak kullanıyor.

OnePlus, telefonun IMEI numarası, seri numarası, cep telefonu numarası, MAC adresi, mobil şebeke adı, IMSI kablosuz ağ ESSID ve BSID gibi cihaz bilgileri, yeniden başlatma zamanları, şarj etme zamanları gibi pek çok veriyi sunucularında saklıyor.

Moore, bu veri topluluğundan sorumlu kodların, OnePlus Aygıt Yöneticisi’nin bir parçası olduğunu belirtiyor.

Dünyanın en büyük Android telefon üreticilerinden birisinin bu verileri “izinsiz” toplamakla bir sorunu olmadığı çok açık. Şirket konuyla ilgili yaptığı açıklamada, verilerin kullanıcı desteği için toplandığını ve gizlilik kaygılarının olmadığını belirtti.

Peki, sizce izinsiz bir şekilde bu kadar kullanıcısının verisini saklayan bir şirketin tek amacı bu mudur? Yorumlarınızı bekliyorum.