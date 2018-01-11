OnePlus'ın Yeni Telefonu İçin Tarih Verildi

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın CEO'su Pete Lau CES 2018'de yaptığı açıklamada Amerikalı hat şirketleriyle görüşeceklerini belirtti. Öte yandan Lau, yeni OnePlus modelinin bu yılın ikinci çeyreğinde ortaya çıkacağını belirtti.

Teknoloji meraklıları ve parasını 'marka değeri'ne vermek istemeyen kişiler tarafından oldukça meşhur olan OnePlus, ülkemizde olduğu gibi Amerika'da da teknolojinin görünmeyen tarafında duruyor. Ancak OnePlus, ülkemizden farklı olarak Amerikalı kullanıcılara, kendi sitesi üzerinden direkt olarak satış sağlıyor. Ülkemizde ise paralel ithalat yoluyla birçok e-ticaret sitesinde OnePlus telefonları bulabiliyoruz.

Ancak, elbette bir hat şirketi ile anlaşma yapmak OnePlus'ın bilinirliği açısından muhteşem bir gelişme olabilir. OnePlus CEO'su Pete Lau, CNET ile yaptığı röportajda ABD'li hat taşıyıcıları ile görüşmeler yapmak istediklerini belirtti. Diğer yandan Lau, OnePlus severlerin merakla beklediği yeni telefonun çıkış tarihiyle ilgili olarak da 2018'in ikinci çeyreğini işaret etti.

Hatırlayacağınız üzere Çin'in akıllı telefon anlamında en bilinen ve en büyük markası olan Huawei, yakın zamanda ABD'li hat şirketleriyle Mate 10 Pro akıllı telefon anlaşması imzalamıştı. OnePlus, cihazlarını başka ülkelerdeki hat şirketleriyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde de satışa çıkarmıştı.