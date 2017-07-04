OnePlus, iPhone’nu Kopyalamak İçin Ekranı Ters Takmış!

Ortaya çıktığı günden bu yana iPhone 7 tasarımını neredeyse bire bir taklit ettiği için eleştirilerin hedefi olan OnePlus 5’in ekran panelinin cihaza ters bir şekilde bağlandığı ortaya çıktı.

Amiral gemisi katili lakabıyla ana akım üreticilerin gözünü korkutan OnePlus, yeni cihazı OnePlus 5 ile hayal kırıklığı yarattı. Cihazı satın alan kullanıcılar, ekranı aşağı-yukarı kaydırırken adeta jöle gibi oynayan ve son derece rahatsız edici bir görüntü ile karşılaştılar. Olayların artması üzerine OnePlus sorunu düzelteceğini ve bunların gayet doğal olduğunu belirtti, sözünü de tuttu. Ancak sorunlar hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Nitekim tüm ekran sorunlarının ardındaki ana sorun ortaya çıktı: OnePlus ekran panelini iPhone 7’yi taklit etme pahasına ters çevirmiş.

Yayınlanan rapora göre iPhone 7’yi kopyalamaya çalışan firma, çalışmalar esnasında çift kamera için yeterli boşluk alanını yaratamadı ve ekran konnektörünü cihazın alt kısmına taşıdı. OnePlus 5 ve OnePlus 3T'de kullanılan konnektörler, ilgili telefonların içinde farklı konumlara yerleştirilmiş olmasına rağmen aynı materyalden oluşuyorlar. Aslında OnePlus 5'deki ekran, bazı ölçüler haricinde OnePlus 3T ekranıyla ile aynıdır. Ancak OnePlus 3T'de aynı sorunların yaşanmaması sebebiyle, gözler ister istemez yapılan değişikliğe kayıyor:

Firma bu kopya işlemi yüzünden ağır bir fatura ödeyebilir. Nitekim eğer ekran sorunlarının donanımsal olduğu kesinleşirse, OnePlus’ı ağır bir kriz bekliyor demektir. Ayrıca Apple'ın söz konusu taklit tasarım hakkında bir önlem almasına ya da OnePlus'a uyarıda bulunmasına bile gerek kalmadı. Açıkçası OnePlus cephesinin tasarım kosunda özgün bir şeyler yapmak yerine neden taklit üretim yaptığı konusu gizemini koruyor.