OnePlus, Kablosuz Şarjı Kullanmama Nedenini Açıkladı!

Kablosuz şarj mı, kablolu hızlı şarj mı? Yoksa gerçek anlamda bir platforma bağımlılığımızı sonlandıracak “kablosuz” şarj mı? Teknoloji dünyasının gözdesi olan akıma, yıldızı giderek parlayan üretici OnePlus, neden hala kullanmadıklarına ilişkin aydınlatıcı bir açıklama getirdi.

Apple bu yıl geç de olsa kablosuz şarj teknolojisine ilk adımını attı ve bunun için iPhone serisiyle klasikleşen alüminyum alaşımlı gövdeden vazgeçti. Samsun son iki yıldır çıkarttığı amiral gemilerinde bu teknolojiye yer verirken, aslında 2010’ların başında LG gibi firmalar, harici donanımlarla bu sistemi denemeye başlamışlardı. Ancak kablosuz kelimesinin anlamı dolayısıyla, mevcut sistemlerin gerçek anlamda bağımsız olmadığı çelişkisi kafaları kurcalıyor. Sanki kablosuz şarjın tek avantajı cihaza ekstra kablo takmamak gibi algılanıyor.

Alternatif telefon üreticilerinin de bir bir geçiş yaptığı kablosuz şarj, metal gibi iletkenliği yüksek materyallerin cihaz gövdelerinde kullanılmasına izin vermiyor. Bu nedenle cam ve plastik karışımı sağlam materyaller üretmek gerekiyor. OnePlus, önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen OnePlus 5T modelinde metal gövde kullanıyor. Yani firmanın kablosuz şarj kullanmamaya ilişkin net bir mücadelesi var. Haliyle neden kullanmadıklarına ilişkin bir açıklama bekleniyordu.

OnePlus’ın kurucularından olan Pete Lou, bu konuya açıklık getirdi. Aklımızdaki en önemli sorunlardan birine parmak basan Lou, kablosuz şarj teknolojilerinin mevcut sistemde tam olarak bağımsızlık sağlamadığını dile getiriyor. Kablosuz şarj sistemlerinde en verimli performansı alabilmek için cihazı şarj padi üzerine bırakmak gerekiyor. Yani kamerayı kullanmanız ya da acil bir arama yapmanız için şarj işlemini kesmeniz şart. O zaman sormanın tam vaktidir: Bunun neresi kablosuz?

Özellikle kablolu sistemlerdeki hızlı şarj teknolojisi Lou’ya göre en doğru sistem. Bugün kablosuz şarjı desteklesin ya da desteklemesin, bütün amiral gemilerde hızlı şarj özelliği var. Mevcut kablosuz sistemler ise hem pahalı (ki Apple harici olarak satıyor) hem de oldukça çetrefilli. İnsanı uğraştırmaktan öteye gidemiyor.

Sonuç olarak OnePlus kendi geliştirdiği ve DASH adını verdiği hızlı şarj teknolojisini en doğrusu olarak görüyor. Bu durum bizi her ne kadar prizlere bağlasa da, prize takılı geçen süre inanılmaz derecede azalıyor. Ortalama olarak hızlı şarj özelliğine sahip bir cihaz, 1.5 saate %100’e ulaşabiliyor.

Kablosuz şarj donanımlarının cihaz başına düşen üretim bedelini arttırmasından tutun, harici oalrak yüzlerce lira verilmesi gereken şarj padlerine kadar her şey aslında göründüğü kadar avantajlı değil. Bu hem şahsi fikrim hem de OnePlus tarafından uygulanan bir strateji.

Gene de en iyi kararı kullanıcı deneyimleri verecektir. En nihayetinde sadece cihaza kablo takmamak için o kadar para harcayan tüketicilere hiç bir şey söyleyemeyiz. Kablosuz şarj teknolojisinin gerçekten kablosuz olduğu günler gelince bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Bu, OnePlus'ın kablolu şarj işlemine ek olarak kablosuz olarak neden teklif vermediği sorusunu gündeme getiriyor. Sonuçta, ikisi birbirini dışlamayan değildir. Tabii ki, ekleme, üretim bedelini artırmak ve kullanıcının bedelini ödeyeceği mevcut alanı azaltmak anlamına gelecekti.