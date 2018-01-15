Kredi kartlarının ve online alışverişin hayatımızın vazgeçilmezi olduğu günümüzde, dolandırıcılık vakaları da kaçınılmaz. OnePlus forumları bugünlerde bu çeşit bir vakayla sallanıyor.

OnePlus forumlarında açılan bir başlık sonrası, OnePlus satın almak için kredi kartı kullanan kullanıcıların, toplu bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya olduğu tehlikesi ortaya çıktı. İlk olarak bir OnePlus kullanıcısı, forumlarda açtığı başlıkta kredi kartından bilgisi dışında para çekildiğini belirtti ve bu şikayetlerin ardı arkası gelmedi.

Devam eden süreçte, şu ana değin tam 73 farklı müşteri benzer şikayetlerde bulundu. Gelen şikayetlerin tamamına yakını OnePlus'ın resmi web sitesinden yapılan alışverişlere ait gibi görünüyor. Sorun yaşayan müşterilerin yine tamamına yakını PayPal ödemesini değil, direkt olarak kredi kartıyla ödeme yöntemini tercih etmiş.

Sorun yaşayan kullanıcılardan birinin mesajı bu şekilde: "Bu ayın 9'u ve 10'unda, 2 farklı business kredi kartıyla 2 farklı OnePlus telefon satın aldım ve herhangi farklı bir işlem yapmadım. Dün bankam tarafından aranarak kartımdan dolandırıcılık yoluyla £50 çekildiği söylendi. Sorun çözüldü diye düşündükten sonra, bugün aynı şey tekrar başıma geldi." Konuyla ilgili bir açıklama yapan OnePlus tarafı ise web sitelerinde hiçbir kredi kartı bilgisinin saklanmadığını, buna karşın sorunun irdelendiğini söyleyerek olaya biraz kaçamak bir giriş yaptı.

Son olarak sitenin 'Magento' hatasından da etkilenmediğini belirten OnePlus, konunun detaylı olarak inceleneceğini belirtti. Umuyoruz önümüzdeki günlerde bu sorun giderilir ve müşterilerin mağduriyeti de ortadan kalkmış olur.