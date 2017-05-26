OnePlus: OnePlus 3T Almak İçin Son Şansınız!

OnePlus, çıkaracağı yeni telefonun hazırlıkları için bir önceki modeli OnePlus 3T'nin üretiminin durdurulduğunu ve telefonun depolarında bitmek üzere olduğunu bildirdi.

OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 5 için hazırlanıyor. Sağlam özelliklerle gelmesi beklenen OnePlus 5’i beklemeye devam ettiğimiz sırada OnePlus, bir önceki modeli OnePlus 3T’nin de üretiminin durdurulduğunu açıklandı.

Çin merkezli firma, yeni amiral gemisine tüm gücünü vermek istiyor olacak ki bir önceki modellere desteğini kesiyor. Daha önce OnePlus 2 ve OnePlus X gibi telefonların da aynı kaderi paylaştığını gördüğümüz için bu duruma pek şaşırdığımız söylenemez. Kısa süre önce resmi forumundan yapılan mesajda, OnePlus 3T’i satın almak için son şans olduğunu söylediler.

“Bu, tükenmeden önce OnePlus 3T’yi satın almak için son çağrıdır. Depomuzda yalnızca birkaç cihaz kaldığından zaman kaybetmeden cihazınızı satın alın.”

OnePlus 3T durdurulsa da Android OEM’den telefon güncellemeleri gelmeye devam edecektir. Aynı durum geçen sene OnePlus 3 için de olmuştu ve destek devam etmişti.

Bunun ardında, firmanın bir Samsung ya da bir Apple gibi büyük fabrikaları olmaması yatıyor gibi duruyor. Firmanın iyi satışlar yapabilmesi için tüm imkanlarını tek bir telefona yatırması anlaşılabilir bir durum. OnePlus 3T’nin 1 Haziran’dan sonra Avrupa’da stokta kalmayacağı açıklandı.