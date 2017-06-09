Akıllı telefon piyasasının en iddialı alternatif cihaz üreticilerinden OnePlus, artık sızıntılardan bıktı ve OnePlus 5’in görüntüsünü paylaştı. 2017’nin amiral gemisi katili artık bir sır değil.

Bu yıl akıllı telefon üreticilerinin genelinde iş bitiricilik konusunda ciddi bir yavaşlama var. Bu konuda teknoloji devi Apple bile istisna oluşturmuyor. Bazı üreticiler, trendleri belirlerken diğerleri onların izinden giderek bütçe dostu kaliteli cihazlar üretmeye çalışıyorlar. Ancak OnePlus alternatif telefon pazarındaki söylenti kazanını belliki daha yakından takip ediyor. Son haftalarda iyice suyu iyice kaynayan OnePlus 5’in nihai görünümü, firmanın bir Twitter paylaşımında ortaya çıktı.

OnePlus 5'in aslında bir iPhone 7 Plus'a benzeyeceğine yönelik hazırladığımız haberimizi hatırlarsınız. İşte o haberdeki tüm söylenti detayları yukarıda gördüğünüz gibi doğrulandı. Yatay olarak konumlandırılmış çift kamera ve LED flaş, arka yüzün hemen ortasında yer alan üretici logosuyla şık anten çizgileri, bakalım Apple’ı rahatsız edecek mi.

Bunun dışında OnePlus’ın tasarımda neden taklit unsurları kullandığı sorusu akılları kurcalarken, cihazın amiral gemisi çizgisindeki teknik özellikleri fazlasıyla iddialı. Firma yayımladığı diğer bir blog yazısında, cihazın gelişmiş ses kayıt özelliklerinden de bahsediyor: Hi-Fi ses kayıt teknolojisinin geleceği kesinleşse de çoklu mikrofon desteği hala muallakta.

Snapdragon 835 işlemcisi, tatmin edici sonuçlar vermesini beklediğimiz çift arka kamerası, 8GB RAM’i ile tasarımdaki Apple benzerliğini unutamasak da gerçekten kaliteli bir iş ortaya koyulduğu aşikar. Temmuz ayında muhtemelen bütün detaylarıyla tekrar incelememiz mümkün olacak.