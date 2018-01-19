OnePlus'tan Açıklama: 40 Bin Kişi Dolandırıldı

Bu hafta başlarında ortaya çıkan OnePlus'ın resmi internet sitesi üzerinden kredi kartıyla alışveriş yapanların bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldığı durumu doğrulandı. Yapılan açıklamaya göre 40 bin müşterinin bu olaydan etkilendiği söylendi.

E-ticaret son yılların alış-veriş pratiği içerisinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Birçok üretici hem kendi internet sitesi üzerinden hem de e-ticaret devleri üzerinden ürünlerini halka ulaştırıyor. Çıkardığı fiyat performans telefonlarıyla adını bir hayli duyuran OnePlus da kendi internet sitesi üzerinden ticaret yapan şirketlerden bir tanesi.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bizim de haberini yaptığımız gibi hem Çinli akıllı telefon üreticisinin hem de müşterilerinin başı bir dolandırıcılık olayıyla dertte görünüyor. OnePlus'ın, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü 5T modelinin çıkmasından hemen sonra, internet sitesinden kredi kartıyla alış-veriş yapan müşterilerinin, sonradan kartlarından fazla para çekme olayıyla karşılaştıkları belirtildi. OnePlus bu konu hakkında hafta başında onlarca şikayet almıştı. Açıklanana göre durumdan 40 bin kişinin etkilendiği söylendi.

Müşterilere yönelik saldırının kredi / bankamatik kartlarının numaralarının girildiği OnePlus.net ödeme koduna yerleştirilen kötü niyetli bir betikle gerçekleştirildiği açıklandı. Kötü amaçlı komut dosyası, Kasım ayının ortasından 11 Ocak'a kadar aktifti. Bu kötü amaçlı yazılım kredi kartı numarası CVV kodu ve son kullanma tarihi gibi bazı kritik bilgileri ele geçiriyordu. Saldırganlar kredi kartlarından küçük meblalar çekerek olayı farkettirmemeye çalıştı. Ancak bu durumun şikayetler sonrası ortaya çıkmasıyla Çinli şirket bir araştırma gerçekleştirdi. Şimdi OnePlus'ın alış-veriş için tek ödeme yöntemi olarak PayPal'ı kullanması bekleniyor.

OnePlus sitesi üzerinden Kasım ayı ortası ile 11 Ocak tarihi arasında bir sipariş verdiyseniz ve bir kredi / bankamatik kartı ile ödeme yaptıysanız kart müşteri hizmetleriyle görüşerek kartınızı iptal ettirmeniz iyi bir fikir olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte OnePlus'ın konuya duyarsın kalmayarak müşterileriyle e-posta yoluyla iletişime geçtiğini ve onlardan dökümanlarını incelemesini istediği belirtildi. Şirket şüpheli bir durum sezmeleri halinde bankayla iletişime geçilmesi gerektiğini söylerken "OnePlus'a sormak için herhangi bir sorunuz varsa, gecikmeden support@oneplus.net adresine bir e-posta gönderin." dedi.